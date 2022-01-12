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Herkes merak ediyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'ın karnesi - Son Dakika

Herkes merak ediyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'ın karnesi

12.01.2022 15:02

Fenerbahçe, sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal'a emanet etti. Sarı-Lacivertliler'in şaşırtan bu tercihi sonrası İsmail Kartal hakkında herkes araştırma yapmaya başladı. Kartal'ın Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemde yakaladığı ortalama, Ali Koç başkanlığında görev yapan hocalardan daha iyi.

Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe, tercihini İsmail Kartal'dan yana kullandı. Ancak Sarı-Lacivertli kulüp, Kartal'ın geçici olarak bu göreve getirildiğini duyurdu.

Herkes araştırmaya başladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'ın karnesi

BU KEZ TAM TERSİ

Fenerbahçe'de 2014-15 sezonunda teknik direktörlük yapan Kartal, sonraki sezonda koltuğu Vitor Periera'ya devretmişti. Bu kez tam tersi yaşandı. Pereira koltuğu İsmail Kartal'a devretti.

Herkes araştırmaya başladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'ın karnesi

YARDIMCILIK YAPTI

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevine 2010'da başladı. Uzun yıllar Aykut Kocaman'la çalıştırdı. Ardından Ersun Yanal'ın en yakını oldu.

Herkes araştırmaya başladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'ın karnesi

74 PUAN TOPLADI

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2014-15 sezonunda 74 puan toplayarak ligi ikinci tamamladı. Kanarya o sezon Türkiye Kupası'nda yarı final gördü. Takım otobüsünün kurşunlanmasın olayından sonra Fenerbahçe büyük gerileme yaşamıştı. 27. haftaya lider giren Fenerbahçe, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı.

Herkes araştırmaya başladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'ın karnesi

SÜPER LİG EKİPLERİNİ ÇALIŞTIRDI

2014-2015 sezonundan sonra İsmail Kartal, teknik adamlık kariyerine devam etti. Sırasıyla Eskişehirspor, Gaziantepspor, MKE Ankaragücü, Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırdı. Kartal, Ankaragücü'nü şampiyon yapıp Süper Lig'e çıkarmıştı.

İşte İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki ortalaması:

  • 46 maç
  • 30 galibiyet
  • 10 beraberlik
  • 6 mağlubiyet
  • 2.17 puan ortalaması
  • 1x Türkiye Süper Kupası
  • 85 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 42 gol gördü.
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Spor Toto Süper Lig, İsmail Kartal, Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes merak ediyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'ın karnesi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Herkes merak ediyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'ın karnesi - Son Dakika
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