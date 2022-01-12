Herkes merak ediyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal'ın karnesi

Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe, tercihini İsmail Kartal'dan yana kullandı. Ancak Sarı-Lacivertli kulüp, Kartal'ın geçici olarak bu göreve getirildiğini duyurdu.
Fenerbahçe'de 2014-15 sezonunda teknik direktörlük yapan Kartal, sonraki sezonda koltuğu Vitor Periera'ya devretmişti. Bu kez tam tersi yaşandı. Pereira koltuğu İsmail Kartal'a devretti.
İsmail Kartal, Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevine 2010'da başladı. Uzun yıllar Aykut Kocaman'la çalıştırdı. Ardından Ersun Yanal'ın en yakını oldu.
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2014-15 sezonunda 74 puan toplayarak ligi ikinci tamamladı. Kanarya o sezon Türkiye Kupası'nda yarı final gördü. Takım otobüsünün kurşunlanmasın olayından sonra Fenerbahçe büyük gerileme yaşamıştı. 27. haftaya lider giren Fenerbahçe, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmıştı.
2014-2015 sezonundan sonra İsmail Kartal, teknik adamlık kariyerine devam etti. Sırasıyla Eskişehirspor, Gaziantepspor, MKE Ankaragücü, Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırdı. Kartal, Ankaragücü'nü şampiyon yapıp Süper Lig'e çıkarmıştı.
İşte İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki ortalaması:
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