Hidayet Türkoğlu'ndan sevindiren haber: NBA, Türkiye'ye geliyor
Hidayet Türkoğlu'ndan sevindiren haber: NBA, Türkiye'ye geliyor

19.02.2026 18:03
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ile FIBA'nın Avrupa'da ortaklaşa kurmayı planladığı ligin, Avrupa basketboluna değer katacağına inandığını belirtti. Türkoğlu, NBA maçını Türkiye'ye getirmeyi ve NBA takımlarını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde misafir etmeyi planladıklarını söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ile FIBA'nın ortaklaşa kurmayı planladığı ligin Avrupa basketboluna değer katacağına inandığını söyledi. Başkan Türkoğlu, NBA Avrupa projesi, İstanbul'da NBA maçı organizasyonuna ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

'NBA, AVRUPA BASKETİNE İYİ BİR DEĞER KATACAK'

NBA ile FIBA'nın Avrupa'da ortaklaşa kurmayı planladığı lige destek veren Hidayet Türkoğlu, "NBA'in bir yere dahil olduğu zaman mutlaka değer katacağı aşikardır. NBA'in dünya çapındaki markası, değeri, organizasyon hacmi ve ekonomik anlamdaki gücü mutlaka buraya da yansıyacaktır. NBA, FIBA ile güzel bir ilişki içinde. İnşallah onlar da Avrupa basketboluna daha çok değer katacak bir formülle dahil olurlar. Aksi takdirde gerçekten çok karmaşık bir süreç bizi bekliyor olabilir. Şu an bile hali hazırda dört organizasyon var. Bir organizasyonun daha gelmesi bazı karmaşık süreçleri getirebilir ama amaç burada Avrupa basketbolunu daha iyi yerlere getirebilmek. Bunu da en iyi yapabileceklerden biri NBA'dir. Şu an NBA, dünyanın en büyük organizasyonu. İnanıyorum ki onlar da buraya geldikleri zaman Avrupa basketboluna iyi bir değer katacaktır." dedi.

'EUROLEAGUE'İN GELİR GETİRİCİ HİÇBİR KATKISI YOK'

Başkan Türkoğlu, EuroLeague'in kulüplere gelir getirici hiçbir katkısının bulunmadığını aktardı. FIBA ile başta maç takvimi olmak üzere birçok anlaşmazlık yaşayan Avrupa Ligi'ni uzun yıllardan bu yana eleştirdiğini hatırlatan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı: "EuroLeague'nin özel olması, bünyesinde bulunan kulüplerin değerli olmasındandır. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve diğer dünya markası kulüplerin başka organizasyonda buluşması, o organizasyona da değer katacaktır. EuroLeague'nin gelir getirici hiçbir katkısı yok. Kulüpler her geçen gün şikayet ediyorlar ve onlar da farklı bir yöne doğru yönelmeye çalışıyorlar. Abu Dabi ile anlaşmalar yapıyorlar. Marka değerini yükseltebilmek için oralardan bir şekilde para üretmeye çalışıyorlar. Burada NBA, ekonomik anlamda güzel bir tablo sunarsa, EuroLeague'deki kulüplerimiz de NBA Avrupa projesine biraz daha sıcak bakacaktır. Kulüplerimizin harcadıkları paralarla gelen paralar arasında neredeyse 10 kat fark var. 'Avrupa'nın en iyi organizasyonuyuz' diyorsunuz ama bu, sadece 13 A lisanslı takımın önceliğinde olan bir şey. Sadece bu takımların kazandığı ve diğerlerinin kazanmadığı ortada. Hala kendilerini en iyi organizasyon olarak görmeleri beni zaman zaman şaşırtıyor. NBA, FIBA ile ekonomik anlamda Avrupa'daki kulüplerimizi destekleyecek formülle gelirse sanırım orada başı çekeceklerdir."

'NBA MAÇINI ÜLKEMİZE GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Hidayet Türkoğlu, önümüzdeki yıllarda NBA karşılaşmasına ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti. Ocak ayında Orlando Magic ile Memphis Grizzlies arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan maçta NBA yetkilileriyle bir araya geldiğini vurgulayan Türkoğlu, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Berlin ve Londra'da düzenlendiği gibi bir NBA maçını ülkemize (İstanbul) getirmeyi düşünüyoruz. NBA takımlarını bu tesiste (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi) misafir etmemiz anlamında sezon öncesi kampları hakkında da görüştük. FIBA 2027 Dünya Kupası'na gitmeden önce ABD ile burada bir kamp yapma veya ikili temas hazırlık maçları gibi birkaç girişimimiz oldu. Önümüzdeki günlerde NBA'in Avrupa temsilcisi İstanbul'a gelecek. Onunla tekrar bir araya geleceğiz. Bu anlamda daha detaylı görüşmeler yapacağız. İnşallah önümüzdeki süreçte NBA ile daha sık görüşmeler yapıp ortaklaşa organizasyonlar düzenleyeceğimiz noktaya geleceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

18:27
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.