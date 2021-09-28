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Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi - Son Dakika

Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi

28.09.2021 10:33

Avrupa maçlarının açık kanaldan yayınlanması gerektiğini dile getiren Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, kaleme aldığı son yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini söyledi. "Acun Ilıcalı'yı aratacaksınız ve ona 'bu geceki maçı DigiTurk'teki açık kanalın TV8'de, ya da D-Smart'taki Sadettin Saran'ın S Sport veya S Sport Plus kanallarından yayınla' diyeceksiniz. Ve de milyonların nasıl hayır dualarını, teşekkürlerini ve şükranlarını alacaksınız" sözlerine yer verdi.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında bu akşam Ajax'a konuk olacak. Amsterdam Arena'daki karşılaşmaya mevcut kadrosundan tam 12 eksikle çıkacak olan Siyah-Beyazlılar, kısıtlı kadrosuyla Hollanda'dan puanla dönmeye çalışacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'den canlı olarak yayınlanacak maç, Fransız hakem Benoit Bastien tarafından yönetilecek.

MAÇ ÖNCESİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Futbolseverler nefeslerini tutup maç saatini beklerken Hıncal Uluç, Sabah gazetesindeki köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Avrupa maçlarının açık televizyon kanallarından yayınlanması gerektiğini ifade eden Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Acun Ilıcalı'yı araması ricasında bulundu.

İşte Hıncal Uluç'un yazısındaki ilgili kısım;

Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Ankara

Sayın Başkan,

Size bu açık dilekçeyi ülkemizdeki milyonlar adına yazıyorum.. Pandemi korkusu ve kurallar yüzünden mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayan, evde kalan, tek eğlencesi ekranlar ve özellikle futbol olan milyonların derdine tercüman olduğumu da biliyorum.

"BAŞKASINA SÖYLEMEMİN BİR TESİRİ YOK"

"Niye bana" diye sormayın ne olur. Başkasına söylememin tesiri yok. Sussam gönlüm razı değil de ondan, Başkanım.. Siz el atmadıkça bu ülkede sorunlar kesin, etkili ve hızlı çözüme ulaşmıyor.. Bunu da herkes biliyor. İkincisi.. Gençliğinizde futbolcuydunuz. Fenerbahçe'den teklif alacak kadar iyi futbolcu. Şimdi futbol meraklısınız. Yakından ilgilisiniz. Sayenizde kaç kentimiz, kaç kulübümüz pırıl pırıl statlara kavuştu, görüyor, biliyoruz.

Durum acil Başkanım..

Konu, kulüplerimizin Avrupa Maç yayınları..

Yayın ihalesini bu yıl Sadettin Saran kazandı. Sevdiğim bir dostum... Saran, aldığı yayın haklarını, gene yakın arkadaşım, çok sevdiğim Acun Ilıcalı'ya devretti. Acun da, Saran da bugün milyarder.. Her ikisinin de D-Smart ve DigiTurk'te kanalları var. Yani maçları rahatça kendi kanallarından yayınlar, aldıkları reklamlarla gene araba yükü para kazanır, millet de yıllardan beri nasıl izliyorsa öylesi ekran başına toplanır, belki de beIN'den kurtulduklarına da şükreder, izlerdi..

Ama beklenen olmadı. Acun, maçı internetteki kanalı Exxen'den vermeyi seçti. Niye? Zengin oldukça çevresi değişti. O çevreye başka milyarderler girdi. Jet Set üyeliği girdi. Paraya gözü doymazlık girdi. Kazansın. Hak edilmiş kazanca kimin ne diyeceği olabilir ki..

"MAÇI İZLEMEK İÇİN AYRICA PARA ÖDEMEK ZORUNDASINIZ"

Ama milyonları cep telefonu, tablet ve bilgisayarın minik ekranlarına mahkum etmek, hep beraber maç izleme zevkini yok etmek gibi bir hak "İnsan" olanda olabilir mi? Kaldı ki, Exxen üyesi olmanız da yetmiyor. Maç izlemek istiyorsanız, ayrı para ödemek zorundasınız. Evde beş kişi var da, bilgisayar yoksa, bir tabletten kaç kişi izler ki?. Herkese ayrı tablet alacak, her tablete ayrı Exxen, her Exxen'e ayrı "Maç İzleme" ücreti ödeyeceksiniz..

"YAYIN KALİTESİ GEÇ VE REZALET"

Şimdi neden "Acilen" size sarıldık Başkan onu söyleyeyim. Bu gece Beşiktaş, Ajax ile Şampiyon Kulüpler Kupası Grup Maçı oynayacak. Ve sadece Beşiktaşlılar değil, tüm ülke sporseverleri bu maçı izlemek istiyor. Bu en azından yaklaşık 25 milyon insan demek. Çekecekleri azabı düşünüyor musunuz? Parasından vazgeçtik.. İkincisi.. İnternetten yayın, bir dakika gecikiyor. Görüntü sık sık donuyor. Ses çok bozuk, kötü çıkıyor. Yani yayın kalitesi de geç ve rezalet.

"MİLYONLARIN HAYIR DUASINI ALACAKSINIZ"

O 25 milyonun çaresi olacak tek kişi sizsiniz bu ülkede... Benim kadar, sizin de dostunuz olduğunu bildiğim Acun Ilıcalı'yı aratacaksınız ve ona "Bu geceki maçı DigiTurk'teki açık kanalın TV8'de, ya da D-Smart'taki Sadettin Saran'ın 'S Sport' veya 'S Sport Plus' kanallarından yayınla" diyeceksiniz... Ve de milyonların nasıl hayır dualarını, teşekkürlerini ve şükranlarını alacaksınız.

Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi

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Son Dakika Spor Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi - Son Dakika
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