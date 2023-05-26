İlk temas kuruldu! Quaresma son kez Beşiktaş forması giyecek

2010-2013 ve 2015-2019 yıllarında Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, kariyerinin son maçında siyah-beyazlı formayı giymek istiyor.
Beşiktaş yönetimi ile temasa geçen Ricardo Quaresma, jübile maçını Vodafone Park'ta oynamak istiyor. Kariyerinde son kez yeşil sahaya ayak basacak olan Portekizli yıldızın tek isteği vedasını siyah-beyazlı formayla yapmak.
Quaresma bu talebinin kabul görmesi halinde Beşiktaş'ın rakibi olarak Porto'yu görmek istiyor. Bu talebinin kabul görmesi durumunda 39 yaşındaki futbolcu, mücadelede 2 takımın da forması giyecek. Öte yandan maçta elde edilecek gelirin Türkiye'deki depremzedelere bağışlanması bekleniyor.
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