İlk temas kuruldu! Quaresma son kez Beşiktaş forması giyecek - Son Dakika
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İlk temas kuruldu! Quaresma son kez Beşiktaş forması giyecek

26.05.2023 10:18

Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Ricardo Quaresma, jübile maçı için siyah-beyazlı kulüple iletişime geçti. Kariyerinin son maçını Vodafone Park'ta oynamak isteyen Portekizli yıldız, siyah-beyazlıların rakibinin ise Porto olmasını istiyor.

2010-2013 ve 2015-2019 yıllarında Beşiktaş forması giyen Ricardo Quaresma, kariyerinin son maçında siyah-beyazlı formayı giymek istiyor.

SON MAÇINA VODAFONE PARK'TA ÇIKMAK İSTİYOR

Beşiktaş yönetimi ile temasa geçen Ricardo Quaresma, jübile maçını Vodafone Park'ta oynamak istiyor. Kariyerinde son kez yeşil sahaya ayak basacak olan Portekizli yıldızın tek isteği vedasını siyah-beyazlı formayla yapmak.

ELDE EDİLECEK GELİR DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

Quaresma bu talebinin kabul görmesi halinde Beşiktaş'ın rakibi olarak Porto'yu görmek istiyor. Bu talebinin kabul görmesi durumunda 39 yaşındaki futbolcu, mücadelede 2 takımın da forması giyecek. Öte yandan maçta elde edilecek gelirin Türkiye'deki depremzedelere bağışlanması bekleniyor.

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