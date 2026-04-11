İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon

İlkay Gündoğan\'dan Bernardo Silva\'ya telefon
11.04.2026 12:21
İlkay Gündoğan\'dan Bernardo Silva\'ya telefon
Galatasaray’ın, sözleşmesi bitmek üzere olan Bernardo Silva için harekete geçtiği ve İlkay Gündoğan’ın transferde devreye girerek eski takım arkadaşını ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray’da, 10 numara arayışı sürerken gündeme dünya yıldızı bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bernardo Silva için harekete geçtiği iddia edildi.

İLK TEMASI İLKAY GÜNDOĞAN KURDU

İddialara göre Galatasaray adına Bernardo Silva ile ilk teması, tecrübeli futbolcu İlkay Gündoğan kurdu. Manchester City’den eski takım arkadaşı olan Silva’ya kulüp hakkında bilgi veren Gündoğan’ın, transfer sürecinde aktif rol aldığı öne sürüldü.

10 NUMARA SORUNU ÇÖZÜLMEK İSTENİYOR

Dries Mertens ile yolların ayrılmasının ardından bu bölgede arayışlarını sürdüren Galatasaray’da; İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Yaser Asprilla gibi isimler denense de beklenen verim alınamadı. Yönetimin, yeni sezonda bu sorunu kökten çözmek istediği ifade edildi.

İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon

MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

31 yaşındaki Portekizli yıldızın 3 yıllık maliyetinin, imza parasıyla birlikte yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi. Yönetimin bu transfer için ayıracağı bütçenin ise henüz netleşmediği aktarıldı.

DEV TALİPLERİ VAR

Bernardo Silva’ya Galatasaray’ın yanı sıra Suudi Arabistan, İtalya, İspanya ve ABD’den de birçok kulübün talip olduğu kaydedildi. Bu durum transfer sürecini daha da zorlaştırıyor.

İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon

ÇOK YÖNLÜ PERFORMANS

Bu sezon 43 maçta 3 gol ve 5 asist üreten Silva, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ kanat ve merkez orta sahada da görev alabiliyor.

ESKİ ORTAKLAR YENİDEN BULUŞABİLİR

Manchester City’de 268 maçta birlikte forma giyen İlkay Gündoğan ile Bernardo Silva’nın birbirlerine dört gol asistinde bulunduğu istatistiği dikkat çekti.

Son Dakika Spor İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon - Son Dakika

SON DAKİKA: İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon - Son Dakika
