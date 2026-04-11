İlkay Gündoğan\'dan Bernardo Silva\'ya telefon

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray’da, 10 numara arayışı sürerken gündeme dünya yıldızı bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bernardo Silva için harekete geçtiği iddia edildi.
İddialara göre Galatasaray adına Bernardo Silva ile ilk teması, tecrübeli futbolcu İlkay Gündoğan kurdu. Manchester City’den eski takım arkadaşı olan Silva’ya kulüp hakkında bilgi veren Gündoğan’ın, transfer sürecinde aktif rol aldığı öne sürüldü.
Dries Mertens ile yolların ayrılmasının ardından bu bölgede arayışlarını sürdüren Galatasaray’da; İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Gabriel Sara ve Yaser Asprilla gibi isimler denense de beklenen verim alınamadı. Yönetimin, yeni sezonda bu sorunu kökten çözmek istediği ifade edildi.
31 yaşındaki Portekizli yıldızın 3 yıllık maliyetinin, imza parasıyla birlikte yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde olduğu belirtildi. Yönetimin bu transfer için ayıracağı bütçenin ise henüz netleşmediği aktarıldı.
Bernardo Silva’ya Galatasaray’ın yanı sıra Suudi Arabistan, İtalya, İspanya ve ABD’den de birçok kulübün talip olduğu kaydedildi. Bu durum transfer sürecini daha da zorlaştırıyor.
Bu sezon 43 maçta 3 gol ve 5 asist üreten Silva, 10 numara pozisyonunun yanı sıra sağ kanat ve merkez orta sahada da görev alabiliyor.
Manchester City’de 268 maçta birlikte forma giyen İlkay Gündoğan ile Bernardo Silva’nın birbirlerine dört gol asistinde bulunduğu istatistiği dikkat çekti.
