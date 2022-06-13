ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi

13.06.2022 22:46
ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Alper Altuğ KöselerliAnadolu Efes: Larkin 10, Micic 10, Bryant 10, Singleton 17, Pleiss 17, Buğrahan Tuncer 3, Dunston 8, Erten Gazi, Egemen Güven, Ömer Can İlyasoğlu 3, Yiğitcan Saybir 2Fenerbahçe Beko: Henry 6, de Colo 17, Biberovic 3,...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli

Anadolu Efes: Larkin 10, Micic 10, Bryant 10, Singleton 17, Pleiss 17, Buğrahan Tuncer 3, Dunston 8, Erten Gazi, Egemen Güven, Ömer Can İlyasoğlu 3, Yiğitcan Saybir 2

Fenerbahçe Beko: Henry 6, de Colo 17, Biberovic 3, Vesely 18, Booker 9, Metecan Birsen 4, Şehmus Hazer 5, Melih Mahmutoğlu 13, Guduric 16, Ahmet Düverioğlu 1

1. Periyot: 12-24

Devre: 35-41

3. Periyot: 61-70

ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin dördüncü maçında Anadolu Efes'i 92-80 yenerek seriyi 3-1'e getiren Fenerbahçe Beko, 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu.

Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikayı 11-7 üstün geçti. Son bölümde Guduric'in serbest atışlarıyla farkı çift hanelere (10-21) taşıyan sarı-lacivertliler, çeyreği 24-12 önde kapattı.

İkinci çeyreğe de etkili başlayan sarı-lacivertliler, 11. dakikada Şehmus Hazer'in basketiyle farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 12-28. Savunma sertliğini artıran Anadolu Efes, 15. dakikada Larkin'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle farkı tek hanelere çekti: 24-33. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 41-35 üstün gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan Anadolu Efes, Singleton'ın 22. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 1 sayıya indirdi: 42-43. Vesely ve Henry'nin basketleriyle toparlanan Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 55-50 önde geçti. Melih Mahmutoğlu'nun 27. dakikadaki üç sayılık atışıyla farkı yeniden çift hanelere (50-61) yükselten Fenerbahçe Beko, final periyoduna 70-61 önde girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 33. dakikada Booker'ın basketiyle farkı 14 sayıya çıkardı: 65-79. Üstün oyununu sürdüren ve 36. dakikada farkı 19 sayıya (68-87) kadar taşıyan sarı-lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü müsabakada parkeden 92-80 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Vesely 18, de Colo 17 sayı kaydetti.

Karşılaşmayı, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da izledi. Ayrıca Avrupa Ligi CEO'su Jordi Bertomeu, müsabakayı Anadolu Efes Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan ile takip etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko'ya tebrik Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Buğrahan Tuncer, Kerem Baki, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisi - Son Dakika
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