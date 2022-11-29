"Dünyanın en çekici atleti" olarak adlandırılan Alica Schmidt, Forbes tarafından "En başarılı 30 yaş altı 30 kişi" listesinde yer aldı

Güzel atlet, Forbes listesine girdikten sonra, başkaları tarafından fiziği sayesinde ön plana çıkmakla suçlandığını fakat kesinlike spordaki başarısı ile ön plana çıktığını söyledi.

"BENİM İÇİN ÇOK ŞEY İFADE EDİYOR"

Geçmişte model olan 23 yaşındaki 400 metre koşucusu Alica, Forbes'ın kendisini "En başarılı 30 yaş altı 30 kişi" listesine almasından sonra, Instagram hikayesinde yaptığı açıklamada bunun kendisi için çok şey ifade ettiğini söyledi.

VERİLEN UNVANI BEĞENMEMİŞTİ

Busted Coverage dergisi 2017 yılında Alica'yı "dünyanın en seksi atleti" unvanını verdi. Fakat Alica yaptığı açıklamada bu unvanı beğenmediğini ve bu tür unvanların başkalarını dış görünüşleri ile değerlendiren kişiler tarafından verildiğini, gerçek güzelliğin insanın içinden geldiğini söyledi.

"INSTAGRAM'DAN DAHA ÇOK KAZANIYORUM"

Bu iddialarına rağmen Alica, daha sonra sosyal medya sayesinde sporculuktan daha fazla kazandığını ve bu sayede hayatını sürdürebildiğini itiraf etti.