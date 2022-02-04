Üye Girişi
İpek Özgüden Özen: "Orman varlıklarımızın korunması amacıyla farkındalık sürüşü gerçekleştireceğiz" - Son Dakika

İpek Özgüden Özen: "Orman varlıklarımızın korunması amacıyla farkındalık sürüşü gerçekleştireceğiz"

04.02.2022 13:07
İpek Özgüden Özen: "Orman varlıklarımızın korunması amacıyla farkındalık sürüşü gerçekleştireceğiz"

Tour Of Antalya İletişim Koordinatörü İpek Özgüden Özen, gezegenin sürdürülebilir geleceği ve orman varlıklarının korunması amacıyla farkındalık sürüşü gerçekleştireceklerini söyledi.

Tour Of Antalya İletişim Koordinatörü İpek Özgüden Özen, gezegenin sürdürülebilir geleceği ve orman varlıklarının korunması amacıyla farkındalık sürüşü gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu yıl 10 - 13 Şubat tarihleri arasında 4. kez düzenlenecek olan Tour Of Antalya öncesi Tour of Antalya İletişim Koordinatörü İpek Özgüden Özen, tur hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Özen, turda bu yıl iklim değişikliği farkındalığına dikkat çekileceğini ifade ederek, "Tour of Antalya her sene farklı konularda farkındalık oluşturan temalar belirliyor. 2022'nin teması iklim değişikliği olarak belirlendi. Bunun en büyük nedeni hepimizin yaşadığı pandemi ile beraber farkına vardığımız gezegenimizin geleceği. Sel felaketleri, orman yangınları Akdeniz'de gerçekleşen orman yangınlarında hepimizin yüreği beraber yandı. Dolayısıyla gezegenimizin sürdürülebilir geleceği, orman varlıklarımızın korunması amacıyla farkındalık sürüşü gerçekleştireceğiz. 13 Şubat Pazar günü saat 14.30'da bütün halkımızı bekliyoruz. Bunun yanı sıra 2015 yılında Birleşmiş Milletler'in genel kurulunda dünya liderleri tarafından kabul edilen 17 tane sürdürülebilir kalkınma amaçları var. Tour of Antalya'da da 4-5 tane amacı sahiplenerek farkındalık oluşturacağız. Dolayısıyla gezegenimizin geleceği, buradaki en önemli önlemlerden biri aslında bisikletle ulaşım. Bisiklet turuyla birlikte bisikletli ulaşımın da ne kadar aslında gezegenin geleceğine faydalı olacağını anlatan bir çalışma yapacağız bu farkındalık sürüşüyle" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İpek Özgüden Özen: Orman varlıklarımızın korunması amacıyla farkındalık sürüşü gerçekleştireceğiz
İpek Özgüden Özen: Orman varlıklarımızın korunması amacıyla farkındalık sürüşü gerçekleştireceğiz

YORUMLAR
500

İhlas Haber Ajansı, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İpek Özgüden Özen: 'Orman varlıklarımızın korunması amacıyla farkındalık sürüşü gerçekleştireceğiz' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:05 Merkez Bankası düşürdü, bankalar çıkardı! Kredi faiz oranları yüzde 33'leri buluyor
12:58 Gölbaşı Belediye başkanı "çalışanımızı ezdirtmeyeceğiz" dedi, en düşük ücret 5.055 TL yaptı!
12:57 Otomobil kredilerine yeni düzenleme geliyor!
12:54 "Utanmıyor musun bu resmi çekmeye?" mesajı sonrası başına gelmeyen kalmadı
12:40 TÜİK rakamlarına göre nüfusu en az ve en çok olan 5 il
12:19 Üç büyüklerden Atatürk anıtına yapılan saldırıya tepki: Fikirler ölmez, İzindeyiz
12:02 Hırsızlığın böylesi! Pastanedeki kasadan paraları çalma anı kameralara yansıdı
11:58 Samsun'da Atatürk heykeline saldıran kuzenler sabıkalı çıktı
11:54 Ayakta durmakta güçlük çeken Ece Erken'den tek bir istek: Katiller cezasını çeksin
11:50 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Benim hocam Önder Karaveli'dir, bitti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 13:16:21. #1.11#
SON DAKİKA: İpek Özgüden Özen: "Orman varlıklarımızın korunması amacıyla farkındalık sürüşü gerçekleştireceğiz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement