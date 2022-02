İpek Özgüden Özen: "Orman varlıklarımızın korunması amacıyla farkındalık sürüşü gerçekleştireceğiz"

Tour Of Antalya İletişim Koordinatörü İpek Özgüden Özen, gezegenin sürdürülebilir geleceği ve orman varlıklarının korunması amacıyla farkındalık sürüşü gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu yıl 10 - 13 Şubat tarihleri arasında 4. kez düzenlenecek olan Tour Of Antalya öncesi Tour of Antalya İletişim Koordinatörü İpek Özgüden Özen, tur hakkında İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Özen, turda bu yıl iklim değişikliği farkındalığına dikkat çekileceğini ifade ederek, "Tour of Antalya her sene farklı konularda farkındalık oluşturan temalar belirliyor. 2022'nin teması iklim değişikliği olarak belirlendi. Bunun en büyük nedeni hepimizin yaşadığı pandemi ile beraber farkına vardığımız gezegenimizin geleceği. Sel felaketleri, orman yangınları Akdeniz'de gerçekleşen orman yangınlarında hepimizin yüreği beraber yandı. Dolayısıyla gezegenimizin sürdürülebilir geleceği, orman varlıklarımızın korunması amacıyla farkındalık sürüşü gerçekleştireceğiz. 13 Şubat Pazar günü saat 14.30'da bütün halkımızı bekliyoruz. Bunun yanı sıra 2015 yılında Birleşmiş Milletler'in genel kurulunda dünya liderleri tarafından kabul edilen 17 tane sürdürülebilir kalkınma amaçları var. Tour of Antalya'da da 4-5 tane amacı sahiplenerek farkındalık oluşturacağız. Dolayısıyla gezegenimizin geleceği, buradaki en önemli önlemlerden biri aslında bisikletle ulaşım. Bisiklet turuyla birlikte bisikletli ulaşımın da ne kadar aslında gezegenin geleceğine faydalı olacağını anlatan bir çalışma yapacağız bu farkındalık sürüşüyle" şeklinde konuştu. - İSTANBUL