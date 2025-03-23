Macaristan'ı 3-0 yenen A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi - Son Dakika
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Spor

Macaristan'ı 3-0 yenen A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi

Macaristan\'ı 3-0 yenen A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi\'ne yükseldi

A Milli Takımımız, İstanbul'da 3-1 kazandığı UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçının rövanşında konuk olduğu Macaristan'ı Budapeşte'de de 3-0 mağlup ederek A Ligi'ne yükselmeyi başardı. Milliler, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek.

23.03.2025 21:52  Güncelleme: 22:17
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A Milli Takımımız, İstanbul'da 3-1 kazandığı UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçının rövanşında Macaristan'a konuk oldu. Milliler, buradan da 3-0'lık zaferle ayrılarak A Ligi'ne yükselmeyi başardı.

BAKAN BAK TRİBÜNDE

Macaristan ile Budapeşte'de oynadığımız karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi. Bakan Bak, mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile takip etti.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı. Ay-yıldızlı taraftarlar, 67 bin seyirci kapasitesine sahip Puskas Arena'da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu. Karşılaşma Macaristan'ın oynadığı 1001. resmi maç olarak kayıtlara geçti.

MACARLAR İSTİKLAL MARŞINI ISLIKLADI

Macar taraftarlar, Puskas Arena'da oynanan mücadele öncesinde skandal bir hareket yaptı. Mücadele öncesindeki seremonide milli marşımız olan İstiklal Marşı okunurken Macar tribünlerinden ıslık sesleri yükseldi. Islık sesleri marş boyunca devam etti. Macar taraftarların bu çirkin hareketi tepki çekti.

Macaristan'ı 3-0 yenen A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi

MİLLİ MAÇA İFTAR MOLASI

UFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Türkiye'nin deplasmanda Macaristan'a konuk olduğu karşılaşmanın 9'uncu dakikasında futbolcular oruçlarını açtı. Mücadelenin 10. dakikasında orta alanda yaşanan bir pozisyonun ardından Alman hakem Felix Zwayer, futbolcuların oruçlarını açması için oyunu durdurdu. Hakem Zwayer'in düdüğünün ardından yedek kulübesinin önüne gelen milli futbolcular, hurma ve suyla oruçlarını açtı. Kısa aranın ardından oyun devam etti.

Macaristan'ı 3-0 yenen A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi

MAÇ TEK KAMERAYLA YAYINLANDI

Karşılaşmanın yayıncısı TV8, saha kenarındaki panolarda yer alan reklamlarda yaşanan sorun nedeniyle Macaristan-Türkiye müsabakasının tek kamera ile çekildiğini ve bu nedenle karşılaşmanın geç yayınlandığını duyurdu. Kanaldan yapılan açıklamada "Kanalımız, Macaristan-Türkiye maçında bizimle alakası olmayan reklamlar nedeniyle sorun yaşamıştır. Bu sebeple, bugünkü maçı saha kenarı reklamlarını göstermeden ve gecikmeli olarak yayınlamak durumundayız" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Macaristan-Türkiye karşılaşmasının TV8 yayınında saha kenarındaki reklam panolarının beyaz olması da dikkat çekti. Maç içerisinde karşılaşmanın spikeri tarafından sık sık reklam panolarının gösterilmeme hassasiyetinden dolayı yakın çekim kameralarının kullanılamadığı bilgisi geçildi.

Macaristan'ı 3-0 yenen A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi

MACARİSTAN DİREĞE TAKILDI

Macaristan, karşılaşmanın 30. dakikasında gole yaklaştı. Ev sahibi Macaristan, karşılaşmanın bu dakikasında İsmail Yüksek'in Szoboszlai'yi çekmesi sonrası kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına geçen Szoboszlai'nin vuruşunda top üst direğe çarparak dışarıya gitti.

İSMAİL İLE PENALTI KAZANDIK

Ay-yıldızlılar 36. dakikada penaltı kazandı. Oğuz Aydın'ın ceza sahası sağından penaltı noktasına çıkardığı pasa hareketlenen İsmail, Fiola'nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Felix Zwayer, penaltı noktasını gösterdi.

Macaristan'ı 3-0 yenen A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi

HAKAN'IN PENALTISIYLA ÖNE GEÇTİK

Kazanılan bu penaltıda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, sağ ayak içiyle kaleci Dibusz'un soluna kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve millileri 1-0 öne geçirdi.

Macaristan'ı 3-0 yenen A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi

ARDA FARKI 2'YE ÇIKARDI

Bu golden 2 dakika sonra da Arda Güler sahneye çıktı. Oğuz Aydın'ın pasında fileleri havalandırmayı başaran Arda kırmızı-beyazlıları 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

Macaristan'ı 3-0 yenen A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi

GOL SEVİNCİ OLAY OLDU

20 yaşındaki yıldız, bu golden sonra Macar futbolcu Dominik Szoboszlai'ye giderek "Sus" işareti yaptı. Arda Güler'in bu hareketi, kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasında girdi. Arda Güler ile Dominik Szoboszlai, söz konusu golden kısa bir süre önce birbirleriyle girdikleri ikili mücadelenin ardından kısa süreli gerginlik yaşamıştı.

Macaristan'ı 3-0 yenen A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi

ABDÜLKERİM SKORU BELİRLEDİ

Ay-yıldızlar, karşılaşmanın 90. dakikasında üçüncü golü de buldu.Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Barış Alper Yılmaz'ın ortasına kafa vuruşunu yapan Abdülkerim Bardakcı, topu ağlara göndererek müsabakanın skorunu belirledi.

Macaristan'ı 3-0 yenen A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi

A LİGİ'NE YÜKSELDİK

Karşılaşmanın kalan gol sesi çıkmayınca sahadan galip ayrılan taraf 3-0'lık skorla Türkiye oldu. Bu sonuçla toplamda 6-1 ile Macaristan'ı elemeyi başaran ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar B Ligi'nden A Ligi'ne yükseldi. Milliler, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele edecek.

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Son Dakika Spor Macaristan'ı 3-0 yenen A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Cihan Işık:
    Helal Çocuklar 85 4 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    Tebrikler la bizim bebeler... 74 3 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    ÇOK YAKINDA YARRAU YERLER FAZLA SEVÎNMEYIN 14 34 Yanıtla
  • Abdullah Keskin:
    cok buyuksun TURKIYE m 14 0 Yanıtla
  • 6490203:
    helal olsun be helal olsun helal helal helal 1 0 Yanıtla
  • ibrahim başaran:
    durmak yok yola devam yiğitler 0 0 Yanıtla
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