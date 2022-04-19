Fenerbahçe'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, bebek heyecanı yaşıyor. Çift, önceki gün objektif karşısına geçti. Oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, fotoğrafçı Safa Gülsoy'a verdikleri pozları Instagram'dan paylaştı.
Heyecanı gün geçtikçe büyüyen ikili, bu fotoğrafları, "Özel birini beklerken..." ifadeleriyle yayınladı. Çiftin gönderileri takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.
Daha önce büyüyen karnıyla objektif karşısında poz veren Kahveci, gönderisine, "Yeni yılı beklemek hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı. Jr. Kahveci..." notunu düşmüştü.
İşte o pozlar:
Son Dakika › Spor › İrfan Can Kahveci'nin eşinin karnı burnunda fotoğraflarına beğeni yağıyor - Son Dakika