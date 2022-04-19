İrfan Can Kahveci'nin eşinin karnı burnunda fotoğraflarına beğeni yağıyor - Son Dakika
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İrfan Can Kahveci'nin eşinin karnı burnunda fotoğraflarına beğeni yağıyor

19.04.2022 19:30

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, baba olma heyecanı yaşıyor. İrfan Can Kahveci geçtiğimiz mart ayında dünyaevine girdiği eşiyle birlikte, doğumuna gün sayıyor. Gözde Kahveci'den hamilelik pozları da geldi.

Fenerbahçe'nin futbolcusu İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, bebek heyecanı yaşıyor. Çift, önceki gün objektif karşısına geçti. Oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, fotoğrafçı Safa Gülsoy'a verdikleri pozları Instagram'dan paylaştı.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDILAR

Heyecanı gün geçtikçe büyüyen ikili, bu fotoğrafları, "Özel birini beklerken..." ifadeleriyle yayınladı. Çiftin gönderileri takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

"YENİ YILI BEKLEMEK HİÇ BU KADAR HEYECANLI OLMAMIŞTI"

Daha önce büyüyen karnıyla objektif karşısında poz veren Kahveci, gönderisine, "Yeni yılı beklemek hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı. Jr. Kahveci..." notunu düşmüştü.

İşte o pozlar:

Doğum için gün sayıyor! Fenerbahçeli İrfan Can'ın eşinden hamilelik pozları
Doğum için gün sayıyor! Fenerbahçeli İrfan Can'ın eşinden hamilelik pozları
Doğum için gün sayıyor! Fenerbahçeli İrfan Can'ın eşinden hamilelik pozları
İrfan Can Kahveci'nin eşinin karnı burnunda fotoğraflarına beğeni yağıyor
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Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Geldi Doğum İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozları Geldi Fenerbahçe-Göztepe maçından notlar Fenerbahçe-Göztepe maçından notlar

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Instagram, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci'nin eşinin karnı burnunda fotoğraflarına beğeni yağıyor - Son Dakika


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