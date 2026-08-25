İsmail Kartal Lyon'u yıkacak 11'i belirledi - Son Dakika
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İsmail Kartal Lyon'u yıkacak 11'i belirledi

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Lyon rövanşı öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun sakatlıkları sonrası orta sahada üçlü planlayan Kartal'ın hücumdaki gol silahı ise Vedat Muriqi olacak.

Fenerbahçe'de gözler UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynanacak kritik rövanşa çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal, sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'nun yokluğunda ilk 11 planını büyük ölçüde şekillendirdi.

İsmail Kartal Lyon'u yıkacak 11'i belirledi

EDERSON KALEDE

İsmail Kartal'ın, Mert Günok'un yokluğunda Konyaspor karşısında kaleyi koruyan Ederson'a Lyon deplasmanında da görev vermesi bekleniyor.

İsmail Kartal Lyon'u yıkacak 11'i belirledi

Savunma hattında ise değişiklik düşünülmüyor. Kartal'ın Semedo, Skriniar, Ake ve Archie Brown dörtlüsüyle mücadeleye başlamayı planladığı belirtildi.

İsmail Kartal Lyon'u yıkacak 11'i belirledi

ORTA SAHADA ÜÇLÜ PLAN

Marco Asensio'nun sakatlığı sonrası orta sahayı daha dirençli hale getirmek isteyen İsmail Kartal'ın Kante, İsmail Yüksek ve Guendouzi'yi birlikte sahaya sürmesi bekleniyor. Kerem Aktürkoğlu'nun yokluğunda sol kanatta Nene, sağ kanatta ise Greenwood'un görev yapacağı ifade edildi.

İsmail Kartal Lyon'u yıkacak 11'i belirledi

GOL SİLAHI VEDAT MURIQI

İleri uçta ise Vedat Muriqi'nin forma giymesi bekleniyor. Böylece İsmail Kartal'ın Lyon karşısındaki muhtemel 11'i Ederson; Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown; Kante, İsmail Yüksek, Guendouzi; Nene, Greenwood; Vedat Muriqi şeklinde olacak.

Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, İsmail Kartal, Vedat Muriqi, Fenerbahçe, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal Lyon'u yıkacak 11'i belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Lyon handikaplı kazanır 2-0 veya 3-0 biter maç. 1 3 Yanıtla
  • Mesut Erdoğan Mesut Erdoğan:
    1-2 veya 2-3 maç bizim inşallah 3 0 Yanıtla
  • Ali Ahmet Kutlu Ali Ahmet Kutlu:
    Kesin bir şekilde elendik diyebiliriz Vedat muriçi kim besleyecek,ayrıca talisca Vedat ın gerisinde oyuna başlasa çok daha iyi olurdu. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsmail Kartal Lyon'u yıkacak 11'i belirledi - Son Dakika
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