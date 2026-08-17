İsmail Kartal'dan Lukaku için yanıt - Son Dakika
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İsmail Kartal'dan Lukaku için yanıt

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Romelu Lukaku ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren deneyimli hoca, "Şu andaki durumu pozitif. Çok çalışıyor. Bugün kendisiyle konuşacağım ve yarınki maç için antrenmandan sonra değerlendireceğim" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Lyon maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, yeni transfer Romelu Lukaku'nun durumuyla ilgili de bir soruya yanıt verdi.

"TEK HEDEFİMİZ AVANTAJLI SKOR''

Zorlu mücadele hakkında yorum yapan İsmail Kartal, ''Oyuncularımızla birlikte ekip olarak çok güzel bir gün geçirdik. Tesislerde kalarak Lyon'u analiz ettik. Bugün de bununla birlikte son çalışmalarımızı yapacağız. Yarın da taraftarımızın desteğiyle birlikte avantajlı bir skoru almak istiyoruz. Tek hedefimiz bu!'' dedi. 

İsmail Kartal'dan Lukaku için yanıt

''O MAÇ GERİDE KALDI''

Ligde oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasına takılı kalmadıklarını aktaran İsmail Kartal, "Son oynadığımız maçı düşünmüyoruz. Bugüne kadar nasıl geldik bunu herkes biliyor. Son maça çok takılmıyoruz. Ben takıma ve oyuncularıma güveniyorum. Biz bugün ve yarına bakıyoruz. O maç geride kaldı. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyoruz, bunu da baskı değil fırsat olarak değerlendiriyoruz.'' ifadelerini kullandı. 

İsmail Kartal'dan Lukaku için yanıt

ROMELU LUKAKU'NUN SON DURUMU

İsmail Kartal, UEFA listesine eklenen yeni transfer Romelu Lukaku'nun Lyon karşısında forma giyip giymeyeceğine ilişkin soruya yanıt vererek "Şu andaki durumu pozitif. Çok çalışıyor. Bugün kendisiyle konuşacağım ve yarınki maç için antrenmandan sonra değerlendireceğim. Lukaku çok pozitif bir çocuk. Çalışmayı seven iyi bir profesyonel. 6 tane dil konuşabilen, bana geldi dedi ki hocam ben Türkçe öğreneceğim 3 ay sonra Türkçe konuşacağız ben de tamam dedim. Kendine güveniyor. Tabii ki eksikleri var, %100 hazır değil. Avrupa listesinde var, yarınki maç kadrosunda olacak. Maçın gidişatına göre kullanabiliriz." değerlendirmesinde bulundu. 

UEFA Şampiyonlar Ligi, Romelu Lukaku, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal'dan Lukaku için yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • beratbursa37@gmail.com [email protected]:
    İsmail Kartal maçın gidişatına göre değil ilk 11 oynat bunu adam Gençlerbirliği maçında oynasaydı gene atardı korkma korkma 0 0 Yanıtla
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