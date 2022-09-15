İstanbul Başakşehir - Fiorentina: 3-0 - Son Dakika
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İstanbul Başakşehir - Fiorentina: 3-0

15.09.2022 23:53
İstanbul Başakşehir - Fiorentina: 3-0

STAT: Başakşehir Fatih TerimHAKEMLER: Guillermo Cuadra Fernandez, Guadalupe Porras Ayuso, Jose Antonio Garrido RomeroİSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer- Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Dk. 76 Mahmut Tekdemir), Aleksic, Berkay Özcan (Dk.

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Guillermo Cuadra Fernandez, Guadalupe Porras Ayuso, Jose Antonio Garrido Romero

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer- Caiçara, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Dk. 76 Mahmut Tekdemir), Aleksic, Berkay Özcan (Dk. 58 Deniz Türüç), Serdar Gürler (Dk. 76 Szysz), Chouiar (Dk. 82 Mesut Özil), Okaka (Dk. 58 Traore)FIORENTINA: Gollini - Venuti, Amrabat, Igor, Terzic (Dk. 67 Biraghi), Mandragora, Bonaventura (Dk. 78 Duncan), Maleh (Dk. 67 Barak), Ikone, Saponara (Dk. 78 Kouame), Cabral (Dk. 46 Jovic)GOLLER: Dk. 57 ve Dk. 71 Serdar Gürler, Dk. 90 Traore (Başakşehir)SARI KARTLAR: Amrabat (Fiorentina)KIRMIZI KART: Dk. 76 Ikone (Fiorentina)

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2'nci maçında İstanbul Başakşehir, sahasında İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti.

27'nci dakikada Ikone'den aldığı pas ile ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Saponara'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed'de kaldı.30'uncu dakikada Serdar Gürler yaptığı pres sonucu kazandığı topu Chouiar'a aktardı. Ceza sahası yayının hemen gerisinden Chouiar'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

57'nci dakikada Başakşehir öne geçti. Chouiar'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Ndayishimiye'nin indirdiği topla altıpasın hemen dışında buluşan Serdar Gürler'in sert şutunda meşin yuvarlak kalecinin bacak arasından filelerle buluştu: 1-0.71'inci dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Venuti'nin geri pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan kaleci Gollini, meşin yuvarlağı ayağından çıkarmakta gecikince Serdar Gürler araya girdi. Topu kazanan Serdar'ın ceza sahası çizginin hemen üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 76'ncı dakikada Ikone, Touba'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.90'ıncı dakikada Başakşehir'den bir gol daha buldu. Sol kanattan gelişen atakta Szysz, ceza sahası içindeki Traore'yi gördü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-0.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir sahasında Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti.

BAKAN KASAPOĞLU, BAŞAKŞEHİR'İ YALNIZ BIRAKMADIGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Başakşehir'in Fiorentina ile oynadığı mücadeleyi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda takip ederek İstanbul ekibini bu zorlu karşılaşmada yalnız bırakmadı.FATİH TERİM KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

İstanbul Başakşehir'in Fiorentina'yı konuk ettiği UEFA Avrupa Ligi A Grubu 2'nci maçını teknik direktör Fatih Terim, tribünden izledi. Teknik direktörlük kariyerinin Temmuz 2000-Şubat 2001 döneminde Fiorentina'nın başında görev yapan tecrübeli teknik adam, kendi adını taşıyan statta eski takımı Fiorentina'nın Başakşehir ile oynadığı maçta tribündeki yerini aldı.


- İstanbul
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Medipol Başakşehir-Fiorentina Medipol Başakşehir-Fiorentina
Kaynak: DHA

Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul Başakşehir - Fiorentina: 3-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul Başakşehir - Fiorentina: 3-0 - Son Dakika
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