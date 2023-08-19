İstanbul'da rapçilere operasyon: 3 şarkıcı gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul'da rapçilere operasyon: 3 şarkıcı gözaltına alındı

İstanbul\'da rapçilere operasyon: 3 şarkıcı gözaltına alındı
Son Güncelleme: 19.08.2023 12:42

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, rapçi D.T., S.I. ve Ş.T. adlı 3 şarkıcı gözaltına alındı. Şarkılarında ve kliplerinde kullandıkları sözler ve silahlar nedeniyle soruşturma açılan rapçiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Türkiye'de rap müzik yapan ve çevrim içi video platformlarında kitlelere hitap eden "Heijan" adıyla tanınan rapçi D.T., "BIG" olarak ün yapan S.I. ve "CAC" olarak adı geçen Ş.T. ile "Muti" mahlasıyla anılan rapçi M.N.D. şarkılarında ve düet çalışmalarındaki kliplerde kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Evlerinde gözaltına alınan 3 rapçi, adliyeye sevk edildi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Şarkıları ve çevirdikleri klipler mercek altına alınan söz konusu şarkıcıların, söyledikleri şarkılarda ve düet çalışmalarında kullandıkları sözler ve yer verdikleri silahlar nedeniyle haklarında soruşturma açıldığı kaydedilirken, D.T., S.I. ve Ş.T. bugün Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. "Muti" mahlasıyla anılan rapçi M.N.D.'nin ise belirlenen adresinde bulunamadığı aktarılırken, söz konusu şarkıcılar "Silahlı Suç Örgütüne Üye Olmak", "Suçu Övmek", "Suç İşlemeye Tahrik Suçu" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile "İllegal hayatı özendirmek"le suçlanıyordu.

İstanbul'da rapçilere yönelik operasyon: 3 şarkıcı gözaltına alındı

ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİNE ŞARKI YAPTIKLAR TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, bu kişilerin çıkar amaçlı bazı suç ağlarına sosyal medya ve müzik sektöründe örgüt adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şahısların yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne aynı mecralarda destek verdiği belirlenmişti.

3 RAPÇİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, MUTİ ARANIYOR

Düzenlenen operasyon çerçevesinde yakalanan D.T., S.I. ve Ş.T. isimli şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüştü. Gözaltında bulunan 3 rapçi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, rapçi M.N.D.'nin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İstanbul'da rapçilere yönelik operasyon: 3 şarkıcı gözaltına alındı
Heijan ve Muti
İstanbul'da rapçilere yönelik operasyon: 3 şarkıcı gözaltına alındı
İstanbul'da rapçilere yönelik operasyon: 3 şarkıcı gözaltına alındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İstanbul'da rapçilere operasyon: 3 şarkıcı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da rapçilere operasyon: 3 şarkıcı gözaltına alındı - Son Dakika
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