İzmir Amatör Spor Kulüplerine 22 Milyon TL Destek

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İZMİR'deki amatör spor kulüplerine desteğini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı için kentteki kulüplere 22 milyon TL'lik yardım sağladı. Genç sporcuların katılımıyla yapılan törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "İzmir'in dört yanını adil bir şekilde yeni tesislerle doldurmak boynumuzun borcu ve benim size sözüm. Önümüzdeki yıllarda göreceksiniz İzmir tarihinin en büyük spor yatırımlarını yapacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine destek olmaya devam ediyor. Sporda fırsat eşitliği ilkesiyle 2024 yılında aralarında engelli sporcuların yetişmesine katkı sağlayan 27 kulübün de yer aldığı toplam 300 amatör spor kulübüne ayni ve nakdi yardımlardan oluşan 22 milyon TL destekte bulunuldu. 2024 yılı desteklerinin temsili takdimi için Celal Atik Spor Salonu'nda tören düzenlendi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile sporcular katıldı. Başkan Tugay'ı, Celal Atik Spor Salonu'na girişinde genç sporcular çiçekler, meşaleler, konfetiler ve pankartlarla karşıladı.

'ÖNÜMÜZDEKİ SENE İKİ, ÜÇ KATI OLACAK'

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Burada oluşturduğunuz muhteşem tabloya tanıklık etmek benim için büyük bir onur. Bu güzel ortamın sihrini, hepinizin yüreğinde, aklında taşımasını istiyorum. 2025'in sonunda İzmir'de sporu hep birlikte büyütmenin keyfini yaşayalım. Bu güzel çocuklarla, bu güzel gençlerle, kulüplerimizle İzmir'i sporun şehri yapalım. Aramızda şampiyon kardeşlerimiz var. Nice şampiyonları hep birlikte yetiştirelim. İzmir'e yakışan budur. İzmir'e yakışan Türkiye şampiyonları, Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları ve olimpiyat şampiyonları yetiştirmektir. Gerçekten sporcuya duyduğumuz sevgi çok farklı. Spor yapmak isteyen gençlerimize duyduğumuz sevgi çok samimi, çok içten. Bunun gereğini yerine getireceğiz. Bu sene yaptığımız yardım geçen yılın iki buçuk katı. Önümüzdeki yıl inşallah bu senekinin iki katı, üç katı olacak" diye konuştu.

'İZMİR YENİ TESİSLERLE DOLACAK'

Genç sporculara ve kulüplere yatırım ve tesis sözü veren Başkan Tugay, "Ben size ve bu şehre söz veriyorum; İzmir'in her tarafı yepyeni spor tesisleriyle dolacak. Yeni futbol, basketbol, atletizm sahaları, yeni yüzme havuzlarıyla dolacak. İzmir'in her yerini adil bir şekilde yeni tesislerle doldurmak boynumuzun borcu ve benim size sözüm. Önümüzdeki yıllarda bu salonda bir araya geldiğimizde o tesisleri ben sayacağım. Bu sene 15 yeni halı saha yapacağımıza söz verdik. En az iki yüzme havuzumuzu bitireceğimize söz verdik. En az iki spor salonumuzu yapacağız. Bunlar bizim en yavaş olduğumuz, en erken dönemimizde yapacağımız çalışmalar. Önümüzdeki yıllarda göreceksiniz İzmir tarihinin en büyük spor yatırımlarını yapacağız. Ben bu şehrin sporuna da, sanatına da, kültürüne de, gencine de, çocuğuna da en iyi belediye başkanlığını yapacağım. Ama ben bu çocukların içerisinde şampiyonlar görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İZMİR ASKF BAŞKANI MUHTAR: '81 İLDEKİ YARDIMLARIN EN BÜYÜĞÜ'

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, "Bugün burada çok güzel bir olayı gerçekleştirmek için toplandık. Bana göre başkanımızın yapmış olduğu yardım, 81 ilde yapılan yardımların en büyüğü. Başkanlarımızın hepsinin yüzü gülüyor. Konu spor olunca, amatör spor kulüpleri olunca başkanımızın bir fazlasını nasıl verebilirim diye uğraştığını çok iyi biliyorum. Başkanımız seçimden önce bizi ziyaret etti. Ben başkanıma bizi yalnız bırakma dedim. Siz varsanız varız, yoksanız yokuz dedik. Bugün görüyorum ki başkanım elinden gelenin fazlasını yapmış. Allah sizden razı olsun. 2025 yılı amatör kulüplerin yılı olacak. Biz amatör spor kulüpleri olarak her daim yanınızda olacağız" şeklinde konuştu.

ŞAMPİYONLARA PLAKET

Konuşmaların ardından Başkan Tugay, başarılarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin adını dünyaya duyuran sporcular, takımıyla Avrupa ve dünya şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Futbol Takımı sporcusu Erdi Aslan, cimnastik branşında dünya ve Avrupa şampiyonu olan milli sporcu İbrahim Çolak ve göğüslediği olimpiyat madalyasının yanı sıra dünya cimnastik literatüründe kendi adına tescilli 3 harekete sahip ilk sporcu olma başarısını gösteren Ferhat Arıcan'a plaket takdim etti.

BAŞKAN TUGAY'A MİLLİ FORMA

Törende İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a sporun gelişimine gösterdiği katkıdan dolayı plaket verirken milli sporcular ise Cemil Tugay yazılı 35 numaralı ay yıldızlı milli formayı hediye etti. Törene katılan sporcularla hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Tugay, minik sporcuların formalarını imzaladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı, 2024 yılı destekleri kapsamında 300 amatör spor kulübüne 15 milyon TL nakdi yardım, 5 milyon TL değerinde malzeme desteği ve 2 milyon TL su desteği olmak üzere toplamda 22 milyon TL'lik destek sağlamış oldu.