Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi

Jhon Duran\'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
14.09.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle transfer ettiği ancak Feyenoord maçında sakatlanan Jhon Duran'ın sosyal medya paylaşımı ortalığı fena karıştırdı. Golcü oyuncu koltuk değnekleriyle fotoğraf paylaşırken kısa süre içinde görüntüyü sildi.

Fenerbahçe'nin bu sezonki en flaş transferlerinden biri Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kiralanan Jhon Duran olmuştu. Kolombiyalı oyuncu Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sakatlanmıştı.

YAPTIĞI PAYLAŞIM ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Sarı lacivertli oyuncunun, Trabzonspor maçı öncesi yaptığı paylaşım taraftarı endişelendirdi. İspanya'ya giden ve orada tedavi olan Duran'ın, iki koltuk değneğiyle paylaştığı fotoğraf herkesi şaşırttı. Duran kısa süre içinde fotoğrafı silerken bu görüntü sosyal medyada oldukça konuşuldu.

ALİ KOÇ'TAN DURAN AÇIKLAMASI

Golcü futbolcunun son durumu hakkında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamaya yapmıştı. Koç yaptığı açıklamada,"Jhon Duran sakat oynayamıyor. Duran 2 hafta sonra dönüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi

Sosyal Medya, Fenerbahçe, Feyenoord, 3-sayfa, Medya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme
Mansur Yavaş’tan toplu istifa iddialarına yanıt Mansur Yavaş'tan toplu istifa iddialarına yanıt
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Sigara kaçakçılığı imparatorluğundan medya patronluğuna

12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdam
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdam
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
10:38
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz
10:19
Lütfü Savaş CHP’nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
Lütfü Savaş CHP'nin kurultay davası öncesi konuştu: İki ihtimalde de mutlu olurum
10:07
Çinliler kafaya koydu 700 bin liraya otomobil satacaklar
Çinliler kafaya koydu! 700 bin liraya otomobil satacaklar
09:40
Şara, İsrail’in hevesini kursağında bıraktı Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
08:21
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Sarhoş pilot uçağı birbirine kattı, kalkış iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 12:53:00. #7.12#
SON DAKİKA: Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.