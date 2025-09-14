Jhon Duran\'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi

Fenerbahçe'nin bu sezonki en flaş transferlerinden biri Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kiralanan Jhon Duran olmuştu. Kolombiyalı oyuncu Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sakatlanmıştı.

YAPTIĞI PAYLAŞIM ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Sarı lacivertli oyuncunun, Trabzonspor maçı öncesi yaptığı paylaşım taraftarı endişelendirdi. İspanya'ya giden ve orada tedavi olan Duran'ın, iki koltuk değneğiyle paylaştığı fotoğraf herkesi şaşırttı. Duran kısa süre içinde fotoğrafı silerken bu görüntü sosyal medyada oldukça konuşuldu.

ALİ KOÇ'TAN DURAN AÇIKLAMASI

Golcü futbolcunun son durumu hakkında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamaya yapmıştı. Koç yaptığı açıklamada,"Jhon Duran sakat oynayamıyor. Duran 2 hafta sonra dönüyor" ifadelerini kullanmıştı.