Jose Mourinho yeni işini tanıttı: Bu şişeyi ben yarattım

Spor

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho, yeşil sahalardaki başarısı ile kazandığı lakabını şarap dünyasına taşıyarak yeni bir projeye imza attı.

"SPECIAL ONE'"

Portekizli teknik adam, kendi şarap markası olan "The Special One" (Özel biri) ile ilgili detayları sosyal medya hesabından duyurdu. Mourinho, Instagram hesabında paylaştığı videoda projeyi, "Başarılarım, çalışmalarım ve azmim her şeyi anlatıyor. İşte bu 'Special One'. Bu şarap, doğduğum toprakların ruhunu ve hayattan keyif alma tutkusunu yansıtıyor. Tutku ve özenle yaratıldı; bu, özel bir kişiden başka bir özel kişiye bir armağan. Ben hiçbir zaman şişenin bir parçası olmadım, ben şişeyi yarattım." ifadeleriyle tanıttı.

PORTO'NUN RUHU "THE SPECIAL ONE"DA

Mourinho, şarabın üretim sürecine dair de bilgi verdi: "Portekiz'in en sevdiğim bölgelerinden biri olan Douro'dan özel olarak seçildi. Kutlamalarda ya da sevdiklerinizle geçirdiğiniz anlarda, bu şarap, gerçekten özel biriyle paylaşmanız için üretildi."

ŞARABIN FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

"The Special One" markalı şarap, Portekiz'in dünyaca ünlü Douro Bölgesi'nde üretiliyor ve şişe başına 120 euro fiyatla satışa sunuluyor. Mourinho, bu şarabın yalnızca bir içki değil, aynı zamanda yaşamın anlamını ve paylaşımın değerini temsil ettiğini vurguladı.