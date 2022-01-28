Galatasaray hazırlık karşılaşmasında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a 6-2 kaybetti. Galatasaray'ın ağır yenilgisi ezeli rakip taraftarları için eğlence konusu oldu.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Josef, 6-2 giden karşılaşma sırasında gülücük emojisi paylaştı. Paylaşımın altında tartışma çıktı.
Galatasaraylı taraftarlar Josef'e sert tepkiler gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar da ezeli rakibe karşı yapılan hareketi onaylamadı. Bir taraftarın, "Başkalarının mutsuzluklarıyla eğlenmeyelim. Biz de Giresun'dan 4 yemiştik" yorumu alkış topladı.
Son Dakika › Spor › Josef'in Galatasaray-Tuzlaspor maçı için yaptığı paylaşım kıyameti kopardı - Son Dakika Spor