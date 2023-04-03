Rıdvan Dilmen'den tarihe geçen derbi sonrası dikkat çeken kehanet! Fenerbahçe'nin ligi bitireceği sırayı duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Rıdvan Dilmen'den tarihe geçen derbi sonrası dikkat çeken kehanet! Fenerbahçe'nin ligi bitireceği sırayı duyurdu

03.04.2023 10:33
Rıdvan Dilmen'den tarihe geçen derbi sonrası dikkat çeken kehanet! Fenerbahçe'nin ligi bitireceği sırayı duyurdu

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi evinde 4-2 yendiği tarihe geçen derbiyi Rıdvan Dilmen yorumladı. Galatasaray'ın ligi şampiyon bitireceğini öne süren Dilmen, "Psikolojik şartları düşündüğünüz zaman bitmiştir. Beşiktaş da lig ikinciliği için Fenerbahçe'den daha avantajlı durumda bana göre. Bu puan farkı ancak kırmızı kar yağarsa kapanır artık." şeklinde konuştu.

10 kişi kalan Beşiktaş, Kadıköy'de geriden gelerek Fenerbahçe karşısında 4-2'lik zaferle sahadan ayrıldı. Tarihi maçı TV 8.5 ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, çarpıcı yorumlarda bulundu.

"PSİKOLOJİK ŞARTLARI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ZAMAN BİTMİŞTİR"

Galatasaray'ın şampiyonluk ipini göğüsleyeceğini iddia eden Dilmen, "Galatasaray ve Beşiktaş, Kadıköy'de 7 gol attı. Bir o kadar da kaçırdı. Ligin ilk haftası Ümraniyespor maçından bile görülebilecek bir tabloydu bu. Psikolojik şartları düşündüğünüz zaman bitmiştir. Beşiktaş da lig ikinciliği için Fenerbahçe'den daha avantajlı durumda bana göre. Bu puan farkı ancak kırmızı kar yağarsa kapanır artık." dedi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"BEŞİKTAŞ'I KUTLARIM"

"Aynı Rıza Çalımbay döneminde olan 4-3'lük maç gibi oldu. Beşiktaş'ı canı gönülden kutlarım. Hak ettikleri bir galibiyet oldu. 10 kişi kalıyorsunuz, rakibiniz penaltı atıyor ve kaçırıyor. Dönüyorsunuz 10 kişiyle Kadıköy'de 4 gol atıp kazanıyorsunuz.

"TÜM BÜYÜK MAÇLARDA FENERBAHÇE SIKINTI YAŞADI"

Daha ilk hafta 'Fenerbahçe büyük maç zor kazanır' dediğim zaman Fenerbahçelilerden tepki görmüştüm. Jesus alışık olduğumuz bir oyun oynatmıyor. Büyük maç diyebileceğimiz her maçta sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Fenerbahçe bugün 4 gol yedi, hiçbirinde kalecinin hatası yok. Arda Güler, Beşiktaş'a bu kadar yetti. Sezonun en iyi oyuncusu Ferdi de bugün kötüydü. Samet de Szalai de süratli olmadıkları için geri kaçma refleksleri oluyor. Hoca da geri kaçmayın diyor, belli.

"SENİN SAVUNMANDA USAIN BOLT YOK"

Çizgi halinde savunma yapmak ne demektir? İlk yarı Aboubakar'ın arkaya kaçtığı pozisyonda kendi yarı alanında oyuncu yok. Senin savunmanda Usain Bolt da yok. Fenerbahçe'nin bu sezon yediği 27 golün çoğu bu şekilde. Beşiktaş'ın kaçırdığı net pozisyonlar da var.

"FENERBAHÇE'NİN ÇOK KIRILGAN BİR YAPISI VAR"

Beşiktaş bugün büyük bir karakter koydu. Fenerbahçe'nin çok kırılgan bir yapısı var. Şenol Güneş, pazartesi gününden bu yana bu pozisyonları bulacağını adı gibi biliyordu. Fenerbahçeli taraftarların Cenk Tosun ve Beşiktaşlı oyuncuları alkışlaması, Beşiktaş'ın saygı duyulacak bir oyun oynamasındandır. Sadece yönetime olan tepkiden değil.

"SAHAYA NASIL ÇIKACAKLARINI BİLMİYORUZ"

Jesus'un Arda'sız geçen 26 haftayı düşünmesi gerekiyor. Bu taraftarın neden Arda Güler'i istediğini anlamalı. Rotasyon önemlidir ancak Fenerbahçe'nin nasıl sahaya çıkacağını bilmiyoruz artık. Beşiktaş'ın gelecek hafta kimlerle oynayacağını biliyoruz ama Fenerbahçe'de muhtemelen 4-5 oyuncu değişecektir yine.

"BREZİLYA'DA DAHA AÇIK FUTBOL OYNANIYOR"

Bu oyunla Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'suz bir ligde oynayabilirsiniz belki. Bizim ligimiz zor bir lig. Portekiz'de tepe takımlar dışında zorlayıcı bir takım yok. Brezilya'da daha açık bir oyun oynanıyor. Futbol, Jorge Jesus'un anlattığı kadar kolay bir oyun değil.

"FENERBAHÇE'NİN FUTBOL AKLI UZUN YILLARDIR YOK"

Fenerbahçe'de taraftarın tepkisi normaldir. Bu durum Beşiktaş'ta veya Galatasaray'da olsa ne Ahmet Nur Çebi kalırdı ne de Dursun Özbek. Olsun diye söylemiyorum ama Türkiye'de en az protesto edilen isimlerden birisi Ali Koç'tur. Başkan, teknik heyetin her dediğini yapmayacak. Tamam geniş kadro olsun ama Bruma'yı, Henrique'yi Pedro'yu almayacak başkan. Fenerbahçe'nin futbol aklı uzun yıllardır yok. Saha dışında zaten hiç gücü yok. Tweet atmakla kulüp yönetilmiyor.

YORUMLAR
500
Tarihe geçen Kadıköy'deki derbide Beşiktaş'tan dikkat çeken Sezen Aksu'lu gönderme! Tarihe geçen Kadıköy'deki derbide Beşiktaş'tan dikkat çeken Sezen Aksu'lu gönderme! O artık 'Türkiye'nin Arda'sı' olmayacak! Beşiktaş derbisinde yaptığı harekete tepki çok büyük O artık 'Türkiye'nin Arda'sı' olmayacak! Beşiktaş derbisinde yaptığı harekete tepki çok büyük

Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den tarihe geçen derbi sonrası dikkat çeken kehanet! Fenerbahçe'nin ligi bitireceği sırayı duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Oyuncu Ali Sürmeli, 14 Mayıs'ta oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğini açıkladı
10:25 Oyuncu Ali Sürmeli "Oyumu açıkça ilan ediyorum" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini duyurdu
10:28 Rıdvan Dilmen'den tarihe geçen derbi sonrası dikkat çeken kehanet! Fenerbahçe'nin ligi bitireceği sırayı duyurdu
10:22 Rıdvan Dilmen'den tarihi derbi sonrası çok konuşulacak Fenerbahçe kehaneti! Ligi bitireceği sırayı işaret etti
10:21 Bakan Akar, sınırın yasa dışı geçiş için kullanılması iddialarını yanıtladı: Başka ülkelerde çekilen görüntülerle siyaset yapılmaktadır
10:15 Son Dakika! Bakan Akar'dan sınırdan yasa dışı geçiş iddialarına yanıt: Başka ülkelerde çekilen görüntülerle siyaset yapılmaktadır
10:15 Vedat Milor, "Herkesin iyiliği için" sözleriyle Muharrem İnce'yi engelledi
10:09 Ünlü gurme Vedat Milor, "Herkesin iyiliği için" diyerek Muharrem İnce'yi engelledi
10:12 Yalı Çapkını'ndan Kızılcık Şerbeti'ne destek! Dizi oyuncuları peş peşe paylaşımda bulundu
10:06 Yalı Çapkını dizisinin oyuncularından RTÜK'ün ceza verdiği Kızılcık Şerbeti'ne destek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2023 10:40:44. #1.12#
SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen'den tarihe geçen derbi sonrası dikkat çeken kehanet! Fenerbahçe'nin ligi bitireceği sırayı duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement