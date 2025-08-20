Kadıköy\'de sessiz gece! Fenerbahçe turu deplasmana bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

İLK TEHLİKE BENFICA'DAN

2. dakikada Benfica organize geldi. Sağ kanatta topla buluşan Aursnes'in ceza yayı dışına gönderdiği pasta topla buluşan Rios sert vurdu, kaleci İrfan Can Eğribayat uzanarak gole engel olurken, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

SON ANDA İRFAN CAN EĞRİBAYAT!

29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta, İrfan Can Eğribayat son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

SZYMANSKI'NIN ŞUTU KALECİDE

34. dakikada Fenerbahçe organize geldi. Orta sahada topla buluşan Amrabat, savunmanın arasından pasını Szymanski'ye aktardı. Bu futbolcu bekletmeden ceza yayı önünden sert vurdu ancak kaleci Trubin meşin yuvarlağı kontrol etti.

OOSTERWOLDE'DEN MÜTHİŞ ŞUT

42. dakikada Benfica savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kapan Oosterwolde, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu, kaleci Trubin son anda uzanarak gole engel oldu.

BENFICA 10 KİŞİ KALDI

Benfica'da Florentino Luis, Talisca'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı görerek 71. dakikada kırmızı kart gördü!

EN NESYRI ATTI ANCAK OFSAYT

81. dakikada Talisca'nın şutu kaleciden de sekip direkten döndü. Fenerbahçe'de dönen topta Youssef En Nesyri ile ağları bulsa da gol ofsayt sebebiyle iptal edildi.

KARŞILAŞMADA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde temsilcimiz Fenerbahçe ataklarını sıklaştırdı ancak aradığı golü bulamadı. Böylelikle mücadele başladığı gibi 0-0 eşitlikle bitti.

RÖVANŞ 27 AĞUSTOS'TA

Bu karşılaşmanın rövanşı 27 Ağustos'ta Benfica'nın ev sahipliğindeki Da Luz Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.