Kadın basketbolunda perde açılıyor - Son Dakika
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Kadın basketbolunda perde açılıyor

07.10.2022 09:30
Kadın basketbolunda perde açılıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Ligde yeni sezonun açılış maçında Antalya 07 Basketbol, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'le karşılaşacak. İlk haftanın dikkati çeken maçı ise geçen sezonun finalistleri Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Yenişehir Mersin Belediyesi arasında oynanacak.

Toplam 14 takımın yer alacağı ve ilk 8'in play-off oynayacağı ligin ilk hafta maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Antalya 07 Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kepez Turgut Özal)

14.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)

15.00 Nesibe Aydın- Çankaya Üniversitesi (TOBB ETÜ)

16.00 Emlak Konut- Rize Belediyespor (Başakşehir Spor Kompleksi)

9 Ekim Pazar:

13.00 Bursa Uludağ Basketbol- Hatay Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)

15.00 Melikgazi Kayseri Basketbol- Beşiktaş (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-ÇBK Yenişehir Mersin Belediyesi (Fenerbahçe Metro Enerji)

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Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Fenerbahçe, basketbol, ING Bank, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın basketbolunda perde açılıyor - Son Dakika

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