Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'nde Play-off\'a Kalacak Son Takım Belli Olacak

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftası, yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Bu sezon 15 takımla oynanan ligde play-off'lara kalan son ekip, yarın oynanacak karşılaşmalardan sonra belli olacak.

Ligde Fenerbahçe Alagöz Holding liderliğini garantileyerek play-off'a kalırken, çeyrek finale kalmayı garantileyen diğer takımlar Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor, Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇBK Mersin ve Nesibe Aydın oldu.

Play-off'a son bilete iki aday

Play-off'a kalacak son takım, Melikgazi Kayseri Basketbol ya da BOTAŞ olacak.

İki takım yarın son hafta maçında karşı karşıya gelecek. BOTAŞ rakibinin bir galibiyet önünde bulunuyor. İki takım arasındaki ilk maçı da BOTAŞ, sahasında 83-64 kazanmıştı. Kayseri ekibinin rakibini geçmesi için sahadan 19 sayı farkla galip ayrılması gerekiyor. Bu durumda ikili averajlar eşitlenecek ve genel averajda da rakibinin önüne geçecek Melikgazi Kayseri Basketbol, adını play-off'a yazdıracak.

BOTAŞ ise maçı 18 sayı farkla kaybetse bile play-off'a kalarak Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi olacak.

Hükmen mağlubiyet küme düşmesinde etkili oldu

Süper Lig'in 28. haftasındaki İlkem Yapı Tarsusspor- Bursa Uludağ Basketbol maçında konuk ekibin hükmen mağlup ilan edilmesi, Bursa temsilcisinin lige veda etmesinde etkili oldu.

Hükmen mağlubiyet kararı öncesi sahadan 87-79'luk galibiyetle ayrılan Bursa Uludağ Basketbol, bu sonuçla ligde kalmayı garantilemiş, İlkem Yapı Tarsusspor ise küme düşen son ekip olmuştu.

Ancak Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 16 Mart'ta verdiği kararla takımın başında ilgili lig talimatında belirtilen derecede görevli antrenör bulunmadığı anlaşıldığından, Bursa Uludağ Basketbol'u hükmen 20-0 mağlup ilan etti.

Bu karardan bir gün sonra ligin 29. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 87-79 mağlup olan Bursa Uludağ Basketbol, son hafta mücadeleleri öncesi Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Çankaya Üniversitesi'nin ardından küme düşen son takım oldu.

Puan durumu ve program

Ligde son hafta maçlarının programı ve puan durumu şöyle:

Takım O G M A Y Av. P 1-Fenerbahçe Alagöz Holding 27 27 0 2524 1787 737 54 2-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor 28 19 9 2326 2167 159 47 3- OGM Ormanspor 27 19 8 2181 2057 124 46 4- Beşiktaş 27 19 8 2295 2026 269 46 5- Galatasaray Çağdaş Faktoring 27 17 10 2308 2201 107 44 6- ÇBK Mersin 27 17 10 2175 1899 276 43 7- Nesibe Aydın 27 15 12 2178 2022 156 42 8- BOTAŞ 27 13 14 2042 2034 8 40 9- Melikgazi Kayseri Basketbol 27 12 15 2277 2234 43 39 10- Emlak Konut 27 10 17 2005 2146 -141 37 11- Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol 27 10 17 2157 2367 -210 37 12- İlkem Yapı Tarsusspor 27 9 18 2041 2162 -121 36 13- Bursa Uludağ Basketbol 27 9 18 2008 2189 -181 35 14- Çankaya Üniversitesi 27 7 20 2205 2517 -312 34 15- Hatay Büyükşehir Belediyespor 27 0 27 1938 2852 -914 27 Yarın: Yarın: 15.00 OGM Ormanspor-Fenerbahçe Alagöz Holding (M. Sait Zarifoğlu) 18.00 Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara) 18.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi) 18.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-Bursa Uludağ Basketbol 18.00 Beşiktaş-Nesibe Aydın 18.00 Emlak Konut-İlkem Yapı Tarsusspor 18.00 ÇBK Mersin-Galatasaray Çağdaş Faktoring

Kaynak: AA