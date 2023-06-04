Kahramanmaraş'ta Galatasaray Şampiyonluğu Kutlandı

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, NEF Stadı'nda karşılaştı. Maçı 3-0 kazanan Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına başlarken, deprem bölgesinde de taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta ve en yoğun hissedildiği illerden Hatay'da da sarı-kırmızılıların şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlandı. Ellerinde sarı-kırmızılı bayraklar ve meşaleler ile sokağa çıkan yüzlerce taraftar, şampiyonluğun tadını doyasıya yaşadı.

"ŞAMPİYONLUĞU BERABER KUTLUYORUZ"

Kahramanmaraş'taki şampiyonluk kutlamalarına ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönül veren arkadaşları ile çıkan Mustafa Esenceli, "23. şampiyonluğumuz tüm Galatasaray camiasına kutlu olsun. Fenerbahçeli arkadaşlarımı da aldık, bu şampiyonluğu beraber kutluyoruz" dedi.

"GÜZEL GÜNLER GÖRÜRÜZ İNŞALLAH"

Deprem bölgesindeki taraftarlardan Ercan Yiğiter ise, "Galatasaray'ın yaşattığı mutluluk için teşekkür ederim. Depremde aşırı derecede etkilendik ve bir nebze de olsa insanlarımız Galatasaray'ın şampiyonluğu ile mutluluk yaşıyor. Galatasaray'a gelecek sezon Avrupa kupalarında başarılar dilerim. Kahramanmaraş ve Türkiye'miz güzel günler görür İnşallah" diye konuştu.