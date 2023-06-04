Kahramanmaraş'ta Galatasaray Şampiyonluğu Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Kahramanmaraş'ta Galatasaray Şampiyonluğu Kutlandı

05.06.2023 00:15

Kahramanmaraş'ta Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu ve Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmesi coşkuyla kutlandı. Taraftarlar sokaklara akın ederek şampiyonluk konvoyları oluşturdu ve meşaleler yakarak kutlamalar yaptı. Şampiyonluğu Fenerbahçeli arkadaşları ile birlikte kutlayan taraftarlar, Galatasaray'a gelecek sezon Avrupa kupalarında başarılar diledi.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, NEF Stadı'nda karşılaştı. Maçı 3-0 kazanan Galatasaray şampiyonluk kutlamalarına başlarken, deprem bölgesinde de taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı.

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta ve en yoğun hissedildiği illerden Hatay'da da sarı-kırmızılıların şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlandı. Ellerinde sarı-kırmızılı bayraklar ve meşaleler ile sokağa çıkan yüzlerce taraftar, şampiyonluğun tadını doyasıya yaşadı.

Kahramanmaraş'ta Galatasaray Şampiyonluğu Kutlandı

"ŞAMPİYONLUĞU BERABER KUTLUYORUZ"

Kahramanmaraş'taki şampiyonluk kutlamalarına ezeli rakibi Fenerbahçe'ye gönül veren arkadaşları ile çıkan Mustafa Esenceli, "23. şampiyonluğumuz tüm Galatasaray camiasına kutlu olsun. Fenerbahçeli arkadaşlarımı da aldık, bu şampiyonluğu beraber kutluyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta Galatasaray Şampiyonluğu Kutlandı

"GÜZEL GÜNLER GÖRÜRÜZ İNŞALLAH"

Deprem bölgesindeki taraftarlardan Ercan Yiğiter ise, "Galatasaray'ın yaşattığı mutluluk için teşekkür ederim. Depremde aşırı derecede etkilendik ve bir nebze de olsa insanlarımız Galatasaray'ın şampiyonluğu ile mutluluk yaşıyor. Galatasaray'a gelecek sezon Avrupa kupalarında başarılar dilerim. Kahramanmaraş ve Türkiye'miz güzel günler görür İnşallah" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kahramanmaraş'ta Galatasaray Şampiyonluğu Kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
00:33 Fenerbahçe Taraftarları Samandıra'da Yönetim İstifa Sloganlarıyla Protesto Etti
00:29 Öfkeli Fenerbahçe taraftarı uyumuyor! Yumurta ve soğanlarla saldırdılar
00:13 Galatasaray şampiyonluğu kutladı: Icardi ve Simge Sağın düet yaptı
00:09 Hayal gerçek oldu, yer yerinden oynadı! Icardi ve Simge Sağın'dan 'Aşkın Olayım' düeti
00:00 Güvenlik korucusu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
23:58 Şırnak'ta güvenlik korucusu silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
23:36 Muğla'da Taraftar Kavgasında 1 Kişi Bıçakla Yaralandı
23:35 Konya Ereğli'de silahlı kavga: 7'si polis 11 kişi yaralandı
23:35 Muğla'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında 1 kişi bıçakla yaralandı
23:33 Konya'da silahlı kavga: 7'si polis 11 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2023 08:02:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Galatasaray Şampiyonluğu Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement