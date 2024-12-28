KAP'a bildirdiler: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sponsorluk gelirleri dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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Spor

KAP'a bildirdiler: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sponsorluk gelirleri dudak uçuklatıyor

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Türk futbolunun devleri Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki yeşil sahalardaki rekabet ve şampiyonluk yarışı, ekonomik anlamda da devam ediyor. Her ili kulüp de futbol branşındaki sponsorluk gelirlerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirirken, rakamlar dudak uçuklattı.

28.12.2024 18:27  Güncelleme: 18:42
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Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını Galatasaray 44 puanla lider bitirirken, Fenerbahçe 36 puanla takibini sürdürdü. Ezeli rakiplerin saha içindeki rekabeti saha dışına da yansıdı. Galatasaray ve Fenerbahçe sponsorluk gelirlerini açıkladı.

GALATASARAY'IN SPONSORLUK GELİRLERİ

Galatasaray Türk lirası ve euro bazlı sponsorluk gelirlerini açıkladı. Sarı kırmızılıların 25 milyon 850 bin euro ve 1 milyar 183 milyon 286 bin lira sponsorluk geliri bulunuyor. Galatasaray'ın sponsorluk gelirleri başarılara göre bonus içeriyor. Sarı kırmızılılar hedeflenen başarılara ulaştığında sponsorluk gelirleri artacak.

Galatasaray'ın en yüksek sponsor geliri sağladığı firmalar;

  • Rams: 245 milyon TL
  • Sixt: 195 milyon TL
  • Pasifik: 125 milyon TL
  • Bilyoner: 75 milyon TL
  • SOCAR: 15 milyon euro
  • Puma: 5 milyon euro
  • THY: 2.5 milyon euro
  • Arkham: 1.9 milyon euro

FENERBAHÇE'NİN SPONSORLUK GELİRLERİ

Fenerbahçe de Türk Lirası, Euro ve Dolar bazlı sponsorluk gelirlerini açıkladı. Sarı lacivertlilerin 1 milyon 520 bin Euro, 1 milyar 75 milyon 453 bin lira ve 90 milyon Dolar'lık stadyum isim sponsorluk geliri bulunuyor.

Fenerbahçe'nin en yüksek sponsor geliri sağladığı firmalar;

  • Ülker: 90 milyon dolar
  • Otokoç: 243 milyon TL
  • Ülker: 105 milyon TL
  • Safiport: 97.5 milyon TL
  • Nesine: 62 milyon TL
  • Alpet: 58 milyon TL
  • Yapıkredi: 47.5 milyon TL
KAP\'a bildirdiler: Galatasaray ve Fenerbahçe\'nin sponsorluk gelirleri dudak uçuklatıyor

Galatasaray, Fenerbahçe, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor KAP'a bildirdiler: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sponsorluk gelirleri dudak uçuklatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Osman:
    koç holding tüm vergiyi spors destek ayağına fenere aktarıyor asıl haksızlık bu ama neyse ki ali koç başkan galatasaray şampiyon 184 24 Yanıtla
    Erol MARASLI:
    Bu cahilce yoruma siz himmet paraları ve hainlerin dudu olmasa ne olacaktınız diye bir yakısır 3 32
    Saim Dolanbay:
    ?????? 0 0
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    gs nin çaldığı şampiyonluklar olmasa bırak gelir kulüp kapanmıştı 15 191 Yanıtla
    Erkan Yılmaz:
    al bir yolunmuş bir kuş daha ?? 40 2
  • Cocukluk askimsin:
    Türkiye'nin en zenginleri bile servet akıtıyor fakat Galatasaray durdurulamiyor. 172 20 Yanıtla
  • Çetin Çelik:
    Tüm Galatasaraylılar olarak bu Ülker’den bir sakız bile almayalım Bizim paralarla fenere kıyak yapılıyor 179 10 Yanıtla
  • Alparslan:
    Ülker 90 milyon dolar nasıl veriomus tam olarak yaw harbi değişik su rakama inanan var mı normal yollarla 128 8 Yanıtla
    cihan celik:
    vergiden düşüyorlar. ülkerin kazancının yanında 90 milyon dolar ne ki. turkiyenin em buyuk holdinglerinden biri yıldız holding 10 23
    Serkan Yalçın:
    grzkli murat ülke 4 milyar dolar net serveti var atagizli 1 16
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SON DAKİKA: KAP'a bildirdiler: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sponsorluk gelirleri dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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