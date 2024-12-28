Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını Galatasaray 44 puanla lider bitirirken, Fenerbahçe 36 puanla takibini sürdürdü. Ezeli rakiplerin saha içindeki rekabeti saha dışına da yansıdı. Galatasaray ve Fenerbahçe sponsorluk gelirlerini açıkladı.
Galatasaray Türk lirası ve euro bazlı sponsorluk gelirlerini açıkladı. Sarı kırmızılıların 25 milyon 850 bin euro ve 1 milyar 183 milyon 286 bin lira sponsorluk geliri bulunuyor. Galatasaray'ın sponsorluk gelirleri başarılara göre bonus içeriyor. Sarı kırmızılılar hedeflenen başarılara ulaştığında sponsorluk gelirleri artacak.
Galatasaray'ın en yüksek sponsor geliri sağladığı firmalar;
Fenerbahçe de Türk Lirası, Euro ve Dolar bazlı sponsorluk gelirlerini açıkladı. Sarı lacivertlilerin 1 milyon 520 bin Euro, 1 milyar 75 milyon 453 bin lira ve 90 milyon Dolar'lık stadyum isim sponsorluk geliri bulunuyor.
Fenerbahçe'nin en yüksek sponsor geliri sağladığı firmalar;
Son Dakika › Spor › KAP'a bildirdiler: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sponsorluk gelirleri dudak uçuklatıyor - Son Dakika
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