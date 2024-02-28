Karabağ Teknik Direktörü Kurbanov: Karabağ adını yaşatmak için sorumluluk duygusuyla çalışıyoruz

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Portekiz'in Braga takımını eleyerek adını son 16 turuna yazdıran Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ın teknik direktörü Kurban Kurbanov, Karabağ adını yaşatmak için sorumluluk duygusuyla ve kalpten çalıştıklarını söyledi.
Azerbaycan futbol tarihinde ilklere imza atan Karabağ'ı 16 yıldır çalıştıran Kurbanov, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Kurbanov, göreve başladığı ilk dönemde zor günler geçirdiklerini ve birtakım sorunlar yaşadıklarını fakat hepsinin üstesinden geldiklerini belirtti.
Takıma ilk geldiğinde Karabağ Kulübü Başkanı Abdolbari Gozal'ın kendisine, "Ben Haydar Aliyev'e bu takımı Avrupa'da tanıtacağıma söz verdim." dediğini aktaran Kurbanov, "Bu, bir Azerbaycanlı olarak benim için büyük motivasyon oldu. Göreve bu motivasyonla başladık. İlk yılımda şampiyonluk elde edemesek de Azerbaycan Kupası'nın kazandık. UEFA'da da play-off'a kadar gittik. Bu o dönem için büyük başarıydı." dedi.
Kurbanov, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off etabına kaldıklarında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in telefonla arayarak kutladığını, bunun da kendisine ek motivasyon sağladığını vurguladı.
Karabağ adının Azerbaycanlılar için büyük önem taşıdığını hatırlatan Kurbanov, "Karabağ adını yaşatmak için yönetimle birlikte iyi bir çalışma yaptık ve çok şükür sonuçlarını bugün görüyoruz. Sorumluluk duygusuyla ve kalpten çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli teknik adam, takımdaki yabancı oyunculara da Karabağ adının önemini anlattıklarını kaydederek, "Bizim başlıca motivasyonumuz, takımımızın ismi olan Karabağ. 2. Karabağ Savaşı'ndaki zaferimizden sonra yabancı futbolcularımız ismimizin önemini daha iyi anladı." diye konuştu.
Azerbaycan Kupası'nın 8'li final turu maçını MOİK takımı ile Karabağ'daki işgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi'deki şehir stadında oynadıklarını hatırlatan Kurbanov, "Bu çok büyük gündü. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva da karşılaşmayı izledi. Şehit evlatları da oradaydı. Unutulmayacak gün oldu." şeklinde konuştu.
Kurbanov, Hankendi'deki oyunun işgalden kurtarılan bölgelerde yapılacak oyunların başlangıcı olduğunu belirterek, "Ağdam'da da stat inşa edilecek. Takımımız sonunda oraya dönecek." açıklamasında bulundu.
"Türk halkına büyük saygım ve itimadım var"
Teknik direktör Kurbanov, Karabağ takımına Türkiye'den de büyük ilgi olduğunu dile getirdi.
"Ben bir Azerbaycanlı olarak, bir Türk oğlu olarak onlara (Türk halkına) teşekkür ediyorum." diyen Kurbanov, "Biz gerçekten kardeşiz ve her zaman birbirimizin yanında olduk. Hem sevincimizde hem de kötü günümüzde birlikte olduk. Türk halkına büyük saygım ve itimadım var. Bizi kendi takımları olarak görüyorlar. Deplasmanda çok sayıda Türk taraftar bize destek veriyor." değerlendirmesinde bulundu.
"Yenilebiliriz fakat sahadan mücadele etmeden çıkamayız"
Kurbanov, Avrupa Ligi son 16 turunda Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile eşleştiklerini hatırlatırken, güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını aktardı.
Bayer Leverkusen'in tanıdıkları bir rakip olduğunu anlatan Kurbanov, "Grup maçlarında karşı karşıya geldik. Her iki maçta da mağlup olduk. Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Bu gibi takımların Azerbaycan'a gelmesi, futbolun sevilmesine büyük fayda sağlayacaktır. Güçlü rakip olsalar da biz memnunuz. Yine büyük bir takıma karşı oynayacağız ve futbolcularım yine o büyük futbolu, hızı ve dinamizmi hissedecek. Taraftarlar da oyundan zevk alacak. Yenilebiliriz fakat sahadan mücadele etmeden çıkamayız." ifadelerini kullandı.
"İlk"lere imza atan takım: Karabağ
Azerbaycan'ın Ağdam ilinin takımı olan ve 1950'li yıllarda kurulan Karabağ, Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan liginde oynadı.
Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsız Azerbaycan'ın takımı olarak faaliyetini sürdüren Karabağ, Ağdam şehrinin 1993'te Ermeniler tarafından işgal edilmesi nedeniyle maçlarını Bakü'de oynamaya başladı. Karabağ, Azerbaycan liginde ilk şampiyonluğunu 1993'te elde etti.
Hem kurulduğu şehri terk etmek zorunda kalması hem de finansal nedenlerle zor günler geçiren Karabağ takımına 2001'de ülkenin en büyük şirketlerinden Azersun Holding'in sponsor olmasıyla maddi sorunlar çözüldü.
Kurban Kurbanov'un 2008'de teknik direktörlük görevine getirilmesiyle Karabağ takımında yeni sayfa açıldı. Kurbanov yönetiminde 9 şampiyonluk elde eden Karabağ, 5 kez de Azerbaycan kupasını kazandı.
Karabağ, Azerbaycan tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan, UEFA Konferans Ligi'nde gruptan çıkmayı başaran ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına giren ilk takımı olarak adını tarihe yazdırdı.
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