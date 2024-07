Karatay Belediyesi Kapalı Tenis Kortu açıldı

Spor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından Ulubatlıhasan Mahallesi'ne kazandırılan ve Konya'nın en büyük kapalı tenis kortu özelliği bulunan 'Karatay Belediyesi Kapalı Tenis Kortu' hizmete açıldı.

Her yaştan insanın daha konforlu ve sağlıklı şartlarda spor yapma imkanına kavuşması ve gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla gayret gösteren Karatay Belediyesi, Ulubatlıhasan Mahallesi'nde yapımını tamamladığı "Karatay Belediyesi Kapalı Tenis Kortu"nun resmi açılışını gerçekleştirdi.

"Yavrularımızın gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; açılışta yaptığı konuşmada, spor altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların spora ilgisini arttırmak amacıyla yapılan tesislere Karatay Kapalı Tenis Kortu'nu da eklediklerini söyledi. Başkan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak spora ve sportif faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede belediye tarihinin en yüksek bütçeli yatırımı olan Karatay Spor Merkezi'nin yapımı sürüyor. Çimenlik Mahallemize; içerisinde 15'e 28 ebatlarına sahip oyun sahası, fuaye alanı, seyirci tribünü, soyunma odaları, idari bölümler bulunan Çimenlik Kapalı Spor Salonu'nu kazandırdık. Belediye olarak yapımını tamamladığımız Saracoğlu Trap-Skeet Atış Poligonu Sosyal Tesisi'ni de 2022'de hizmete açtık. 2019 yılında göreve gelir gelmez ilk olarak Karatay Belediyesi Spor kulübümüzü yeniden canlandırdık ve etkin bir yapıya büründürdük. Kulübümüzde pek çok branşta takımlarımız antrenmanlarını sürdürüyor. Yine göreve gelir gelmez ilçemizde eğitim gören öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda spor yapabilmeleri amacıyla '30 Okula 30 Yeni Halı Saha' projesini başlattık ve uygun alanı olan okullarımıza FIFA normlarına uygun 30 yeni halı saha kazandırdık. Kısacası spor kulübümüzün faaliyetleriyle, Karatay Yaz Spor Okullarıyla, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yaz Okuluyla, ilkokul ve ortaokullar arası dostluk ve kardeşlik futbol turnuvaları ve daha birçok projemizle belediye olarak; geleceğimizin gerçek sahipleri çocuklarımızın, gençlerimizin ve sporcularımızın gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi.

"Kapalı tenis kortu, yeni nesil anlayışıyla hayata geçen bir tesis"

Açılışı yapılan Karatay Belediyesi Kapalı Tenis Kortu'nun ilçeye kazandırılan yeni nesil spor merkezlerinden bir tanesi olduğuna vurgu yapan Başkan Kılca, "Yeni tesisimiz, tenise ilgi duyan çocuklarımızı ve gençlerimizi daha güzel ve modern imkanlarda spor yapmalarını destekleyecektir. Kapalı Tenis Kortumuz; 4 bin 600 metrekare arsa üzerinde 3 bin metrekare inşaat alanında inşa edilmiştir. Konya'mızın en büyük kapalı tenis kortu olma özelliğini taşıyan tesisimiz; bodrum, zemin ve 1. kat olmak üzere toplam üç kattan oluşuyor. Tesisimizde; 3 adet kapalı tenis sahası, hakem-antrenör-yönetici odaları, sağlık odası, kafeterya, mutfak ve teras yer alıyor. Bahçede ise; 1 adet açık ayak tenis sahası, 1 adet açık antrenman duvarı ve 29 araçlık da bir otoparkımız bulunuyor. Bu arada, Karatay Yaz Spor Okulları projemize dahil olan çocuklarımızın tenis eğitimleri de bu tesisimizde verilmektedir. Kapalı Tenis Kortu Tesisimizin güncel maliyeti: 75 milyon liradır. Tesisimiz sadece tenis tutkunları için yeni bir mekan değil, aynı zamanda sporun ve rekabetin dostça yaşandığı özel bir merkez haline gelecek. Belediye olarak şehrimizin spor altyapısını daha da güçlendirmeye, çocuklarımızı ve gençlerimizin spor kültürünü zenginleştirmeye, onları farklı spor branşlarıyla tanıştırmaya, Konya'mızda tenisi daha da geliştirmeye, bu güzel spor branşına olan ilgiyi artırmaya ve elbette milli takımımıza Konya'dan daha çok sporcu yetiştirmeye katkı sunmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"Gençlerimiz, bu modern tesisten yaz-kış faydalanabilecekler"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Temeli atılan tesis tamamlandı ve bugün gençlerimizin hizmetine sunuldu. Emeği geçen belediye başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Gerek yaz gerekse de kış şartlarında gençlerimiz ve bu alana ilgi duyan sporcular, modern bu mekanda hizmet almaya başlıyorlar. Şehrin yerel yönetimlerimizce her alanda dönüşümün sağlanması, Konya'mızın marka değerine katkı sunuyor. Karatay Belediyesi Kapalı Tenis Kortu'nun ilçemize ve şehrimize kazandırılmasında büyük katkıları bulunan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'yı ve ekibini tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Konya'mız spor ve tesisleşmede önemli bir aşamaya geçti"

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya ve Karatay'ın her alanda önemli mesafeler kat ettiğine vurgu yaptı. Özer, "Konya bir tarım şehri, bir sanayi şehri, bir kültür ve turizm şehri olmakla birlikte bugün gerçekten bir spor şehri. Bugün Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'na bakıyoruz Avrupa'nın bilinen bir takım şehirlerden bile daha güzel bir stadyumu var. Euro Lig maçlarının yapabildiği kapalı spor salonumuz var. Türkiye'nin en gelişmiş Veledrom'u var. Uluslararası organizasyonlar düzenleyebilecek bir alt yapımız var. Bugün belediyelerimiz eliyle yapılan Konya'nın her mahallesine neredeyse spor tesisleri var. Dolayısıyla bugün spor anlamında da tesisler şehrimizin her köşesindeki hemşehrilerimizle gençlerimizle buluştu diyebiliriz. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz Karatay Belediyesi Kapalı Tenis Kortu'nun Karatay'ımıza ve Konya'mıza hayırlı olmasını diliyor, buradan yetişecek sporcu gençlerimizin ve kardeşlerimizin bizleri uluslararası alanlarda temsil başarılar almasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da, ülke gençliğinin dijital akımlardan ya da insan sağlığına zarar veren her türlü etkileşimden uzakta kalmasının en büyük ilacının spor olduğunu söyledi. Baykan, "Karatay'da Kapalı Tenis Kortu'nun yapılmasını ve açılmasını önemsiyorum. Belki hala kendi tozlu dünyasında kalıp da yapacak hiç mi işiniz kalmadı, Karatay'da tenis kort mu yaptınız diye eleştirenler de çıkabilir. Allah onlara selamet versin Allah onlara akıl fikir versin. Bu tesiste çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın günlük meşgale ve telaşı içerisinde gelip 1 saatte olsa spor yapıyor olmaları her türlü güzelliğin her türlü değerlendirmelerin üstündedir. Bu vesileyle kendisine bir sporcu olan uzun yıllar amatör futbol oynayan, büyükşehir belediyesinin yıllarca düzenlediği futbol turnuvalarında şampiyonluğu kimseye kaptırmayan takımlarda yer alan Karatay Belediye Başkanımızı kutluyorum, tebrik ediyorum" dedi.

"Tesisleşme açısından önemli bir eksiklik giderilmiş oldu"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın önemine değindi. Konya'da belediyelerin vatandaşı kendinden gördüğünü, vatandaşın da belediyeyi, belediye çalışanlarını kendilerinin evlatları olarak gördüğünü vurgulayan Başkan Uğur İbrahim Altay, "Rabbim birlik beraberliğimizi, muhabbetimizi daim eylesin. Bugün güzel bir tesisin açılışında bulunuyoruz. Her açtığımız tesis şehrimizde yeni bir standart oluşturuyor ve vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek konusunda büyük bir problemi ortadan kaldırıyor. Özellikle tenis konusunda son dönemde bir taraftan gençlerimiz bir taraftan da ortaya yaş üstündeki vatandaşların çok yoğun bir talebi var. İlçelerimizde özellikle tenis kortlarına neredeyse randevu bulunamıyordu. Tenisin bir algısı var zengin sporu diye ama aslında vücudu en çok çalıştıran ve gençlerimizin fiziksel gelişiminde en çok katkı sunan sporlardan birisi. Bu manada Karatay Belediyemizin yapmış olduğu bu tesisin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda emeği geçen Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve ekibine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bu güzel hizmet; sağlığa ve dayanışmaya vesile olacak"

Karatay Belediyesi'nin kısa sürede Karatay Belediyesi Kapalı Tenis Kortu'nu tamamlayarak hizmete açmasının kıymetli olduğunu belirten Konya Valisi Vahdettin Özkan, söz konusu çaba dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı tebrik etti. Vali Özkan, "Karatay Belediye Başkanımız, ekibiyle beraber çok kısa bir sürede böyle bir tesisi ortaya koyup mahallemize bu güzel hizmeti sağlık sağlığa, motivasyona ve dayanışmaya vesile olacak tesisi kısa zamanda inşa etmiş oldu. Bu vesileyle Karatay Belediyemize çok teşekkür ediyorum. İnsanlarımız arasındaki dayanışmayı, motivasyonu ve iletişimi arttıracak bu sportif aktivitelerin her tarafa yaygınlaştırılmasıyla şehirdeki kültürel değerlerin muhafazası gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir mecra oluyor. Beden ve ruh sağlığı için kullanıldığı gibi aynı zamanda toplumsal dayanışma ve gelişme için de bir mecra olduğunu ifade etmek istiyorum. İnşallah bütün mahallelerimiz bu tesisten en güzel bir şekilde istifade edecektir ve bu faaliyetlerin devletimiz, hükümetimiz ve bakanlıklarımızla beraber belediyelerimizin de aktif olarak bu işin içinde olması hatta bu işin öncülüğünü yapması, vatandaşlarımız açısından hem kıymetli bir değerdir. Şehir kültürünün daha iyi ve yerleşik hale gelmesi, şehir kimliğinin oluşması ile şehirde mukim olan her bir vatandaşımızın kendisini ve çevresini geliştirmesi çerçevesinde bu alt yapının kıymetli olduğunun altını çizmek istiyorum. Tesisin hayra, berekete ve sağlığa vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Karatay Belediyesi Kapalı Tenis Kortu'nun açılışı, dualar eşliğinde gerçekleştirildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, tesisi inceleyerek bilgi aldı. Programa; Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan ve Mustafa Hakan Özer, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya ASKF Başkanı Remzi Ay, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, BBP MKYK Üyesi Kazım Birtane, AK Parti Karatay İlçe, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları yönetimleri, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - KONYA