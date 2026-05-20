Karşıyaka\'da Seçim Tarihi Değişti

20.05.2026 12:27
Aygün Cicibaş, Karşıyaka'nın kongre tarihi ve yönetim sorunlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde 23 Haziran olarak açıklanan olağanüstü seçimli genel kurulun tarihi tepkiler sonrası 11 Haziran'a çekilirken özellikle kongre tarihi, futbol takımına kesilen cezalar, teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün takıma veda etmesi gibi konularda eleştiri alan başkan Aygün Cicibaş sessizliğini bozdu. Basketbol takımının sezon içinde Büyükçekmece'yle oynadığı maçta rakip yöneticiye saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında ceza alıp şu an resmi olarak yönetim kurulu üyesi olamayan, cezanın iptali için hukuki girişimlerini sürdüren Aygün Cicibaş, "Karşıyaka Başkanı olduğum süre içinde 6222 sayılı yasa kapsamında hakkımda bazı işlemler yapıldı. Ancak bununla ilgili yasal süreçler devam ediyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra ben de gerekeni yaparım" ifadelerini kullandı.

Futbol takımında bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti alan oyunculara kesilen cezalarla ilgili konuşan Cicibaş, yeni gelen yönetimin cezaları iptal edebileceğini belirterek, "Sezon sonu futbolculara tebliğ edilen cezalarla ilgili yönetmelik uygulanmasaydı görevi kötüye kullanmış olurduk. Ceza süreciyle ilgili kamuoyunda yanlış anlaşılmalar oluşmuştur. Kulübün yasal yükümlülükleri kapsamında ilgili maddeler doğrultusunda yalnızca ihtar süreçleri işletilmiş olup bu işlemler kesinleşmiş uygulamalar değildir. Yeni gelecek yönetim isterse bu işlemleri iptal edebilir, isterse gerekli gördüğü bölümleri uygulayabilir. Ancak bilinmelidir ki geçmişte bu tür hukuki ve idari prosedürlerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle Karşıyaka Spor Kulübü milyon dolarlarla ifade edilen borç yükleriyle karşı karşıya kalmıştır. Bizim de geçmiş yönetimlerin de, gelecekte göreve gelecek yönetimlerin de asli görevi kulübün çıkarlarını korumaktır" dedi.

'GÖREV ALMAK İSTEYEN GELSİN'

"Kişisel çıkarlar değil, Karşıyaka'nın menfaatleri önceliklidir" diyen Cicibaş, "Biz 24 Haziran 2025'ten beri aynı şeyi söylüyoruz; Karşıyaka'da görev almak isteyen, bu sorumluluğu taşımak isteyen kim varsa buyursun gelsin. Ara kongre yaptık, yine kimse çıkmadı. O gün de hazırdık, bugün de hazırız. Bu kulübe ne bir koltuk için ne de herhangi bir vaatle geldik. Tek amacımız Karşıyaka Spor Kulübü kayyuma kalmasın diyeydi. Kimsenin çıkmadığı, herkesin geri durduğu bir dönemde sorumluluk aldık, elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk" diye konuştu.

FUTBOLA MALİ DESTEK VERENLERE ÇAĞRI

Cicibaş, futbol takımına geçen sezon mali destek veren Azat Yeşil, Cenk Karace gibi eski başkanlara desteklerini yeni sezonda da sürdürme çağrısı yaparak, "Eksiklerimiz, hatalarımız mutlaka olmuştur. Ama en azından bu kulübü aldığımız noktadan daha kötü bir yerde bırakmadık. Mücadele ettik, direndik, pes etmedik. Ancak gerçek çok nettir; bu kulübe güçlü ve sürdürülebilir sponsor bulunmadan ne biz ne de bizden sonra gelecek herhangi biri kalıcı bir çözüm üretebilir. Bu noktada en uygun yol futbolu bu sezon büyük bir emekle ve doğru organizasyonla yöneten, daha önce yarım kalan futbol destekçileri oluşumunun bu sorumluluğu üstlenmesidir. Sorumluluk alınacaksa zamanı şimdidir" dedi.

'TEKNİK HEYET VE OYUNCULARLA TEMASTAYIZ'

Hafta başında veda açıklaması yapan futbol takımının teknik patronu Burhanettin Basatemür'ün durumuna değinen başkan Aygün Cicibaş, "Teknik ekibimiz konusunda da kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini isteriz. Hocamızın sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam etmektedir. Kendisiyle birçok kez görüşme yapılmış olup temaslarımız sürmektedir. Sözleşmesi devam ettiği için gerekli planlamalar da devam etmektedir. Ayrıca kulübümüze hangi yönetim gelirse gelsin takım içerisinde kalması gerektiğini düşündüğümüz oyuncularımızla temaslarımız devam etmektedir. Sezon sona ermiş olmasına rağmen sözleşmesi biten ya da devam eden oyuncularımızın sağlık süreçleriyle ilgilenilmekte, gerekli takipler ve ödemeler yapılmaktadır" sözlerini kullandı.

BASKETBOLDA GÜNDEM KANDEMİR

52 yıldır yer aldığı Süper Lig'de küme düşmekten son hafta son salisede üçlü averajla kurtulan Karşıyaka'da Başkan Aygün Cicibaş, "Basketbol şubemizde ise camiamızla önemli bir uyum yakalayan Ahmet Kandemir hocamızla görüşmeler sürmektedir. Takımda kalmasını uygun gördüğü oyuncularımız için menajerimiz Çağlar Karabulut gerekli temasları sağlamaktadır. Kulüp emekçilerimizin eksik kalan maaşlarının tamamlanması için de yoğun çaba sarf edilmektedir" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ YENİ YÖNETİME KAOS BIRAKMAMAK'

Aygün Cicibaş sözlerini şöyle tamamladı: "Futbol takımımızın maç başı ödemelerinden kalan 12 milyon 777 bin TL'lik kısım muhasebe bölümüne resmi olarak iletilmiştir. Ayrıca transfer gelirinin tamamının futbolcularımızın ve kulüp emekçilerimizin alacaklarına istinaden kullanılmasına yönelik planlama hazırlanmış, yeni yönetime sunulacak şekilde rapor haline getirilmiş ve muhasebe departmanında kayıt altına alınmıştır. Amacımız yeni yönetime borç, kriz ve kaos bırakmak değil; mümkün olduğunca düzenli, sürdürülebilir ve korunmuş bir yapı bırakabilmektir. Karşıyaka kişilerin değil, camianın emanetidir"

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
