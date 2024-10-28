Karşıyaka\'da Zirve Koşusu

Spor

İZMİR'in 112 yıllık en köklü ve spor kulübü derneği statüsünde yönetilen iki kulübünden biri olan Karşıyaka, bu sezon liglerdeki yarışmacı takımlarıyla 3 kulvarın 2'sinde zirveye çıktı. Reklamlar dışında hiçbir sponsor ve mali desteği olmayan, kulüp yöneticilerinin katkılarıyla ayakta kalan TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki futbol takımı, üst üste 7 galibiyetle bu sezon Türkiye'nin galibiyet rekorunu kırıp liderliğe kuruldu. Sezon başından beri çıktığı 8 maçta namağlup 22 puan toplayan, kalesinde yalnız 2 gol gören Kaf-Kaf ezeli rakibi Bursaspor'un önünde lider olurken, 48 yıl sonra lige 4 hafta gol yemeden başladı, 21 yıl sonra 7 maç art arda kazandı.

Yeşil-kırmızılı ekip müthiş performansıyla 7 yıl sonra 3'üncü Lig'den çıkmak için umutlarını artırdı. Voleybolda yıllar boyunca İzmir'in Sultanlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Karşıyaka, 13 yıl önce düştüğü lige bir daha dönemedi. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda sezona bu sene sponsor desteğiyle başlayan İnfo Yatırım Karşıyaka, oynadığı 5 maçı da kazanarak zirveye çıktı. Yeşil-kırmızılılar grupta kendisi gibi 5'te 5 yapan Göztepe ve İstanbul BŞB'yle birlikte liderliği paylaşıyor.

ERDAL VE ENES'TEN KÖTÜ HABER

Futbolda grubunda zirvede yer alan Karşıyaka'ya iki önemli oyuncusundan kötü haber geldi. İç sahadaki Tokat Belediye Plevnespor maçında ikinci yarıda oyuna girip ardından 72'nci dakikada sakatlanarak çıkan Erdal'ın kasığında yırtık tespit edildi. Gurbetçi orta saha 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Enes'in ise bileğinde ödem oluştu. Yıldız futbolcunun bu hafta Ergene Velimeşespor deplasmanında yetişip yetişemeyeceği belirsiz. Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda çarşamba günü Viranşehir Belediyespor'u ağırlayacak Karşıyaka kadroda rotasyon yapıp oynamayan isimlere forma verecek.

KIZLARA NAZAR DEĞDİ

Voleybolda 5'te 5 yapan İnfo Yatırım Karşıyaka iki önemli oyuncusunun üst üste ağır sakatlıklarına üzüldü. Yeşil-kırmızılılarda geçen hafta 3-0 kazanılan iç sahadaki Vakıfbank maçının ilk setinde Şevval Acıbal'ın çapraz bağları koptu. Ameliyat olacak Şevval sezonu kapatacak. Dün de 3-1 kazanılan Edremit Belediyesi Altınoluk önünde takım kaptanı Simay Akdağ çapraz bağlarından sakatlık yaşadı. Simay'ın da ameliyat olması bekleniyor.

CUMHURİYETE ÖZEL PAYLAŞIM

Karşıyaka'nın voleybolcu kızları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yılını hazırlanan özel videoyla kutladı. Videoda kızlar, "Ayaklarımız yere basmıyormuş, doğrudur. Bir havalardaymışız, hem de nasıl bir görseniz. Zaferler ses getirir, biz öyle gördük öyle büyüdük çünkü biz cumhuriyet çocuklarıyız, 101'inci yaşını kutlayan cumhuriyetimizin yükselen kadınlarıyız. 101'inci yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun" mesajını verdi.