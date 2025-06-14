Karşıyaka'nın Şirketleşme Çabaları - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka'nın Şirketleşme Çabaları

Karşıyaka\'nın Şirketleşme Çabaları
14.06.2025 13:19
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Karşıyaka Spor Kulübü, şirketleşme sürecine girmek için adımlar atıyor, fakat zorlu engellerle karşılaşıyor.

SON yıllarda her sezon defalarca kongre toplayıp güçlükle başkan adayı bulabilen, tarihi borç yüküyle ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka Spor Kulübü'nde senelerdir tartışılıp bir türlü hayata geçirilemeyen şirketleşme projesi yine gündemde. Mevcut durumundan kurtulmak için daha önce farklı tarihlerde şirketleşme kongresi yapıp sonuç alamayan Karşıyaka bu kez somut adım atmak istiyor. Şirketleşme için Kaf-Kaf'ın önünde ise yeni spor yasası ve mevcut kulüp tüzüğünde birçok engel bulunuyor. İzmir'de profesyonel futbol şubesi olan kulüplerden en eskileri Karşıyaka ve Altay hariç 8'i şirket statüsünde yönetilirken, yıllardır adım atmayan Kaf-Kaf'ın önünde yatırımcı bulabilse dahi zorlu prosedürler var. Yeşil-kırmızılılar, basamakları adım adım geçerek şubeleri şirketleştirmeyi tartışıyor. Altay ise geçen yıl şirketleşme sürecini tamamlamasına rağmen yatırımcı bulamadı.

Başkan adayı çıkmadığı için yönetimsiz kaldığı 29 Mayıs'taki son kongresinde FIBA'lık olan 1 milyon 816 bin Dolar tutarındaki borç dahil edilmeden toplam 581 milyon 887 bin TL borcu olduğu açıklanan Karşıyaka, önümüzdeki süreçte futbol, basketbol ve voleybol şubeleri için 3 ayrı şirket kurmayı planlıyor. 7405 Sayılı Spor Kulüpleri Yasası ve kulübün mevcut tüzüğü ise şirketleşme için karar almayı güçleştiriyor. Yasanın, "Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Yapmalarına İlişkin Yönetmelik Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin Mal Varlığı Devri" başlıklı 10'uncu maddesine göre, spor kulüplerinin faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçı aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak genel kurul üye tam sayısının en az 4'te 3'ünün katılacağı genel kurul toplantısında, katılanların salt çoğunluğunun oyuyla alınacak kararla bir spor anonim şirketine devredilebiliyor.

UZUN SÜREÇ BEKLİYOR

Spor kulüplerinin kurdukları şirketlerin hisselerinin devri için aynı sayıda üyenin onayı gerekiyor. Toplam üye sayısı 5 bin civarında olan ancak bu üyelerin büyük bir çoğunluğunun yıllardır kongrelere katılmadığı, aidatlarını ödemediği kulüpte yasal sayının toplanması imkansız olarak görülüyor. Altay'ın yaptığı gibi üye sayısını düşürmeyi de değerlendiren Karşıyaka'nın tüzüğünün üyelikten çıkarılma başlıklı 12'nci maddesinin B fıkrasında, "En az 6 yıllık aidat borcu bulunmak ve yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 30 gün içinde ödememek" maddesi bulunuyor. Karşıyaka'nın şirketleşme onayı için önce kongrede tüzük değişikliği yapıp aidatlarını ödemeyen üyeleri üyelikten çıkarması gerekiyor. Yeşil-kırmızılıların şirketleşme sürecine girmesi için 26 Haziran'da seçilecek yeni yönetimin imza yetkisi alınca tüzük ve şirketleşme kongresi kararı alıp tüzükteki üyelikten atılma şartını değiştirerek üye sayısını düşürmesi şart. Mevcut tüzükte üyelikten atılma prosedürü de uzun bir süreç tutuyor.

YÜZDESİ BELİRSİZ

Karşıyaka tüm süreçleri atlatıp şirketleşmeye giderse şubeleri devralacak şirketlerin yüzde kaçında söz sahibi olacağına da kongre üyeleri karar verecek. Kaf-Kaf yıllardır tartıştığı şirketleşmeyi başarırsa önce yüzde yüzü kendine ait bir şirket kurarak şubelerin yarışmacı haklarını şirkete devredecek, ardından yatırımcı arayacak. Yasa gereği branşların yarışmacı hakları tüm aktif, pasifleriyle, borç ve alacaklarla devrediliyor. Yasa gereği kurulacak veya şubeyi devralacak şirketin en az borç kadar şirket sermayesi olması şart. Toplam borcu 600 milyon TL'yi aşan Karşıyaka'da en büyük borç kalemi vergi ve SGK borçları olurken, mevcut yapıda şubelerin ayrı ayrı borçlarının ayrılması zor. Karşıyaka'nın ayrı şubeler halinde şirketleşmesi için şubelerin borçlarını bağımsız denetim kuruluşuna ayrı ayrı hesaplatması gerekiyor.

BAŞARILI VE BAŞARISIZ ÖRNEKLER VAR

Modern sporda birçok kulüp şirketleşmeye giderken, Türkiye'de başarılı ve başarısız şirketleşme örnekleri var. Güçlü sermaye ve tesisleşmesini tamamlayıp, gelir-borç dengesini sağlamlaştırarak şirketleşmeye giden kulüpler sportif başarıyı da yakalarken, bazı kulüpler ise her sezon farklı yatırımcı arıyor. Yalnız Ege'de şirketleşen ancak büyük yatırımcı bulamayan Menemen FK, Bucaspor 1928, Nazillispor, Uşakspor, İzmir Çoruhlu FK, Efeler 09 SFK ya el değiştirdi ya da yeni yatırımcı arayışında. Yönetim, sponsorluk, federasyon ve yayın geliri dışında geliri olmayan, borç yükü her geçen yıl artan Karşıyaka camiadan şirketleşme onayı alıp adımları tamamlarsa güçlü bir yapıyla yola çıkmaya çalışacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Basketbol, Karşıyaka, Voleybol, Ekonomi, Finans, Futbol, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Şirketleşme Çabaları - Son Dakika

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