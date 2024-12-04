Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Krizi ve Yeni Kongre Kararı

Spor

Ergin KARATAŞ/ İZMİR, -İZMİR'in 112 yıllık en eski spor kulübü olan Karşıyaka'nın dün yapılan tartışmalı olağanüstü genel kurulunda adayın çıkmadığı yönetim beklenildiği gibi sahipsiz kaldı. Son aylarda yaşadığı krizler sonrası kongrede başkan ve yönetim bulamayıp kaosa sürüklenen Kaf-Kaf, 24 Aralık Salı günü yeniden kongreye gitmeyi kararlaştırdı. Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılan kongre gergin geçerken, daha önce 5 isim hariç tüm üyelerin istifa ettiği 1 Haziran'da göreve gelen mevcut yönetim ise ibra edildi. İmza yetkili kimsenin kalmadığı, hiçbir branşla ilgili transfer veya yolları ayırma kararı alamayacak Karşıyaka, 20 günde yeni yönetim bulup sıkıntılarını aşmak için zamanla yarışacak.

Sponsoru olan voleybol şubesinde maaş sıkıntısını aşan ancak basketbol ve futbol takımının acil ödemeleri için kaynak yaratması gereken Kaf-Kaf, 24 Aralık'a kadar hem yönetim hem çözüm bulmak zorunda kalacak. Daha önce iki kez maaşları geciktiği için hafta boyunca antrenman boykotu yapıp kulübe ihtar çeken basketbol takımına 25 Kasım'da ödenmesi gereken maaşlar camianın önemli isimleri ve Yaşar Ailesi'nin katkısıyla toplanıp takımın dağılmasının önüne geçilirken, 25 Aralık'ta potaya yine 21 milyon TL civarında kaynak yaratılması gerekecek. Devre arasına girecek futbol takımı oyuncuları geciken peşinat taksitlerini bekliyor. Bu sezon futbol, basketbol ve voleybolda 3 takımıyla birden farklı liglerde zirve mücadelesi veren Karşıyaka, kaynak bulup takımların dağılmasının önüne geçmeye çalışacak.

PINAR DÖNMEDİ, ADAY BULUNAMADI

Sezon başında takım kurulduktan sonra sürpriz bir şekilde en yüksek maliyetli şube olan basketbolun 26 yıldır sürdürdüğü isim sponsorluğundan ayrılan Pınar'ı geri dönmeye ikna edemeyen, başka sponsor da bulamayan Karşıyaka'da acil ödemeler, geçmişten gelen tarihi borç yükü ve yöneticilerin bireysel olarak sorumlu tutuldukları güncel vergi borçları yeni yönetim bulunmasını da zorlaştırıyor. Kaf-Kaf'ta geçen sezon ortasından beri başkanlık yapıp kulüpten 60 milyon TL'nin üzerinde temliksiz alacağı bulunan İlker Ergüllü ve eski başkanlardan Turgay Büyükkarcı'nın adı potansiyel adaylar arasında geçerken, iki isim de mevcut tabloda göreve soyunmaya soğuk bakıyor. Eski yöneticilerden Mehmet Karal'a bir grubun başkanlık teklifi götürdüğü, uluslararası bir inşaat firmasının sponsorluğa getirilmeye çalışıldığı iddialar arasında.

KAPTANLAR GİTTİ HAKAN DÖNDÜ

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta puan tablosunda ikinci sırada yer almasına rağmen son 5 haftadaki kayıplarla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Karşıyaka'da takım kaptanları Cenk Ahmet ve Onur Akbay'a devre arasına kadar izin verilirken, kadro dışı olan Hakan Barış ise affedildi. Anadolu Üniversitesi deplasmanında kırmızı kart görüp takımı eksik bırakan gurbetçi oyuncunun 3 maçlık cezası bitti. Takımla yeniden çalışmalara başlayacak Hakan, pazar günü Belediye Kütahyaspor maçında şans verilirse forma giyecek.