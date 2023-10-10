Meblağ hayli yüksek! İşte EURO 2032'den elde edeceğimiz dev gelir

EURO 2032'nin ev sahipliğini Türkiye ve İtalya ortaklığı yapacak. Dev organizasyon hakkında konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ülkemizin bu turnuvadan 1 milyar doların üzerinde gelir elde edeceğini ifade etti.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2032'nin ülkemiz ve İtalya ile ortak yürüteceği dev organizasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Büyükekşi'nin o açıklamaları;

"GURURLUYUZ"

Duygularını dile getiren Büyükekşi, "Çok heyecanlıyız ve gururluyuz. 10 Ekim 2023'ü tarihe not düşmek lazım. 100. yılımızı Avrupa Şampiyonası ile taçlandırdık. Türkiye ile İtalya, 2032'yi birlikte düzenlemek konusunda sunum yaptık. UEFA Yönetim Kurulu onayladı. Daha önce 5 defa aday olup bir sürü hayata geçiremediğimiz, bugün hayata geçirdiğimiz sevinçli haber çok önemli. Tüm ülkemize bu sevinçli haberi verdiğimiz için mutluyuz" diye belirtti.

"İKİ GÜÇLÜ ÜLKE YANYANA GELDİ"

Organizasyon hakkında konuşan Başkan, "Bu süreç, başta Cumhurbaşkanımız'ın, Bakanlarımız'ın, Gençlik ve Spor Bakanlığımız'ın verdiği destekle, devletimizin yaptığı 40'a yakın stadyum, ulaşım, modern tesislerle önemliydi. Cumhurbaşkanımız'ın imzasıyla UEFA'ya verilen belgeler var. Bu belgeler burada inceleniyor. Adaylık kabulü için son derece önemli. Onlar olmadan aday olamıyorsunuz zaten. İtalya ile birlikte ortaya koyduğumuz irade son derece önemli. İtalya bir taraftan futbolun beşiği bir taraftan iki Akdeniz ülkesiyiz. İtalya'nın bir tasarım, Türkiye'nin bir sanayi ülkesi olması ve iki güçlü ülke yanyana geldi. İki kere iki dört etmedi, sekiz etti, on etti. İki ülke birlikte hareket ettiğimizde neleri daha güzel yapabileceğimizi de konuştuk. İki ülkenin turizmde, tasarımda, sanayide ortaklıklarını konuştuk. İtalya ile 26 milyar doların üzerinde dış ticaretimiz var. Bu ortaklık iki ülkeye de güç katacak. Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. Bu potansiyeli doğru kullandığımızda büyük bir sinerji yaratacaktır iki ülke arasında. Türkiye'nin genç bir nüfusu var. Futbol dostluk, kardeşlik, barış demek. Gençlerimizi bu yönde etkilmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"AÇILIŞ VE FİNAL BELLİ DEĞİL"

Açılış ve final için fikirlerini belirten Büyükeşi, "Açılış maçının nerede olacağı, final maçının nerede olacağı belli değil. Bugün konuştuğumuz şey, iki ülkenin bu turnuvayı birlikte yapabilmesidir" dedi.

"1 MİLYAR DOLAR ÜZERİNDE GELİR"

Elde edeceğimiz gelir hakkında konuşan başkan, "Cumhuriyetimizin ve TFF'nin 100. kuruluş yıldönümünde EURO 2032'nin ev sahipliğini almak son derece önemli. Dünyanın en önemli üçüncü organizasyonu. Birincisi Dünya Kupası, ikincisi Olimpiyatlar, üçüncüsü Avrupa Futbol Şampiyonası. 2 milyondan fazla kişi gelecek, 6 milyar kişi izleyecek. 1 milyar dolar üzerinde gelir getirecek ülkemize. Bu son derece önemli" şeklinde konuştu.