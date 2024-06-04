Kayseri 2. Amatör Küme'de 15. haftada 61 gol atıldı - Son Dakika
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Spor

Kayseri 2. Amatör Küme'de 15. haftada 61 gol atıldı

Kayseri 2. Amatör Küme'de 15. hafta tamamlandı ve oynanan 11 karşılaşmada toplam 61 gol atıldı. A, B ve C gruplarında liderliklerini sürdüren takımlar belirlendi.

04.06.2024 10:01
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Kayseri 2. Amatör Küme'de 15. hafta tamamlanırken, oynanan 11 karşılaşmada toplam 61 gol atıldı.

Bu sezon üç ayrı grupta oynanan İkinci Amatör Küme'nin 15. haftasındaki toplam 11 karşılaşmada takımlar 61 kez gol sevinci yaşadı. A Grubu'nda Kalespor, B Grubu'nda Kayseri Ömürspor ve C Grubu'nda Yeşilhisar Belediyespor 15. haftayı zirvede tamamladı. 15. haftası geride kalan 2. Amatör Küme'de son 3 haftaya girildi. A ve C Grubu'nda Play-Off'a kalan takımlar belli olmazken B Grubu'nda 2 takım belli oldu. 16. haftanın heyecanı ise bu hafta sonu oynanacak olan maçlar ile devam edecek. Kalan son 3 haftada özellikle A ve C Grupları'nda birbirinden zorlu maçların oynanacak. Kayseri İkinci Amatör Küme'de oynanan 15. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:

Anayurt Finalspor 4-1 Pınarbaşı Belediyespor

Cırgalanspor 0-6 Kocasinan Gençlikspor

Yavru Aslanspor 3-1 Büyük Toramanspor

Kayseri İdman Yurdu 0-7 Kalespor

Güneşli Gençlikspor 2-3 Yeni Mahallespor

Sanayi Esnafspor 7-2 Akkışla Gençlşkspor

Alsancakspor 2-1 Bayraktarspor

Kayseri Ömürspor 3-1 Ambar Kızılırmakspor

Sümerspor 0-3 Kuşçu Mithatpaşaspor

Kafkasspor 0-3 Yeşilspor

Fevzi Çakmakspor 1-11 Yeşilhisar Belediyespor

Kayseri Demirspor 3-0 Talas İdman Yurdu (Hükmen)

Y.B. Şafakspor 3-0 Develi Erciyesspor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri 2. Amatör Küme'de 15. haftada 61 gol atıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri 2. Amatör Küme'de 15. haftada 61 gol atıldı - Son Dakika
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