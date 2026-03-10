Kayserispor Başkanı Hakemleri Eleştirdi - Son Dakika
Kayserispor Başkanı Hakemleri Eleştirdi

10.03.2026 00:49
Nurettin Açıkalın, hakem Özgür Yankaya'ya ve MHK'ye tepki gösterdi, Kayserispor'un haklarını savundu.

ZECORNER Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, " Özgür Yankaya, senin Kayserispor'la ne gibi bir derdin var? Bugün sahadaki hakem, senin Kayserispor'la ne gibi bir sorunun var? Biz bu hakemlerin ismini her defasında MHK'ye bildirmemize rağmen, hangi amaçla bunları buraya gönderiyorsunuz? Kayserispor'un hakkı çalına çalına doymadınız" dedi.

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında evinde Trabzonspor'a 3-1'li skorla yenildi. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Öncelikle konuşmamın birinci ve ikinci kısmı var. Trabzonspor camiasıyla Trabzon takımıyla, yönetimiyle olan içeride ve dışarıda dostluklarımız var. Bu konuşmalarımın hepsine onlardan bağımsızdır. Onlar 3 puan aldılar, tebrik edebilirim. Kendi oyuncularımız da 10 kişiyle 8'inci dakikadan 90+5'inci dakikaya kadar olağanüstü şekilde mücadele ettikleri için hepsinin teker teker alınlarından öpüyorum. Kayserispor bu sezonun en güzel oyununu oynamıştır. ve inanılmaz bir karakter koymuştur. Buraya kadar sahayı konuştuk. Bundan sonra diğer diğer kısmı konuşacağım. Özgür Yankaya, senin Kayserispor'la ne gibi bir derdin var? Bugün sahadaki hakem, senin Kayserispor'la ne gibi bir sorunun var? Biz bu hakemlerin ismini her defasında MHK'ye bildirmemize rağmen, hangi amaçla bunları buraya gönderiyorsunuz? Bu zamana kadar başkan olarak hiçbir hakemin hakkında konuşmadım. Ama bundan sonra yeter. Kayserispor'un hakkı çalına çalına doymadınız. Aziz mübarek günü hak yiye yiye doymadınız. Bu kararları neye göre verdin Cihan Aydın? Trabzon'la Beşiktaş'ın kendi içerisinde mücadelesi olabilir. Bizim dışımızda olan konular. Bizi ilgilendiren konular değil bunlar. Kayserispor burada bir karakter ortaya koyuyor. Ligde kalma mücadelesi veriyor. Ne hakla buna müdahale ediyorsunuz?" diye konuştu.

'BİZ KAYSERİSPORUZ, DÜŞÜREMEYECEKSİNİZ'

Başkan Nurettin Açıkalın konuşmasının devamında, "Merkez Hakem Kurulu Başkanı bu gece istifa etmeli. TFF başkanımız İbrahim Hacıosmanoğlu, bizim şu anda bulunduğumuz görevleri yıllarca yaptınız. Lütfen bu konuya müdahale ediniz. Eyüpspor maçında haksız yere ofsayttan gol yiyoruz. VAR'da yine Özgür Yankaya var. Yetmemiş, doymamış bugün bir daha vermişler. Böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Burası Kayserispor, bakın büyük gelir size, yutamazsınız. Biz onurumuzla mücadele vermeye çalışıyoruz. Hakemlerin içinde pislikleri TFF ortaya çıkarttı. Artık kimin hangi pislik içerisinde olduğunu da bilmiyoruz. Söyleyecek söz bulamıyorum. Son dakikada el var. Son adam düşürüldü kart verilmedi. VAR hakemi o penaltı pozisyonunda ofsaytı göstermek için çağırmış. Yani ofsayt var diye penaltıya aslında penaltıyı göstermeye çalışıyor. Sonra ofsaytı göstermeye çalışmış. Kesmedi, Kesmedi, orada penaltı veremedi ya. Hemen bir dakika sonra adam elini kaçırıyor, ona da penaltı veriyor. Haftaya biz Samsun'dayız. Özgür Yankaya oraya da bekliyorum seni. Biz buradayız. Sizi de bekliyoruz. Bu söylediğim insanların türevleri haftaya Samsun maçına bekliyoruz. Arife günü saat 16.00'da maç veren arkadaş. Seni de buraya bekliyoruz. Biz Kayserisporuz, düşüremeyeceksiniz. Başaramayacaksınız. Boşuna hak yemeyin. Evlatlarınız var. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Konuşacak kelimede bulamıyorum. Zaten içinde bulunduğumuz durumlardan dolayı taraftar nefret etmiş, maça gelmek istemiyor. Tiyatro oynadığını düşünüyor. Söyleyin başından sonucu. Nasıl yapılacaksa biz ona göre yapalım. Operasyona gerek yok. Kayserispor bugün çok güzel oyun oynadı. Sözlerimin başında söylediğim gibi hepsini alnından teker teker öpüyorum. Ama ben her hafta açıklama yapmaktan bıktım. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında süper, tebrik ediyorum. Yani milimetreyi bulabilecek kadar zekaya sahipler. Ben bu soğukta bu aziz mübarek gün takımını destekleyen taraftarımıza, şehrimize, oyuncularımıza, teknik heyete, yönetime herkese çok teşekkür ediyorum. Biz bir olacağız. Bunların gücü bize yetmez. Yetmez, yetmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

