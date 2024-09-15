Ali Çamlı Yeniden Kayserispor Başkanı

Spor

Kayserispor'un Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut başkan Ali Çamlı yeniden başkan seçildi. Çamlı, "Onları kırmamak adına şehrimin ve benim sevdam Kayserispor'un da bir sıkıntıyla karşılaşmaması adına, yeniden burayı yönetecek bir yiğit çıksın ümidiyle bu göreve devam edeceğim" dedi.

Kadir Has kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen seçimli olağanüstü genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Başkanlığını Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yaptığı genel kurulda, yönetimin çalışmaları ve faaliyetleri okundu.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Sivasspor maçının ardından genel kurul kararını aldıklarını ve yeniden aday olmayacağını söylediğini hatırlattı. Çamlı, "33 aydır Kayserispor'un başkanlığını yapma şerefine beni uygun gördüğünüz için teşekkür ederim. Bugün belki de benim için Kayserispor başkanlığının son günü. Sivasspor maçı sonrasında açıklama yapıp genel kurul kararı aldığımda aday olmayacağımı söylemiştim. Bunu birileri blörf olarak algıladı ama bir gerçeğin ilanı ve Kayserispor'un içerisinde bulunduğu durumun kamuoyunun bilmesi açısından ilan edilmesinin manifestosuydu ve ben o gün bunu yaptım. Bugün de aynı sözümü tekrar ediyorum ve aday değilim. Kayserispor için konuşan arkadaşların bu salona gelip aday olmasını beklerdim ama maalesef onların sadece dilleri var ve ellerinde sadece telefonları var. Başka hiçbir şeyleri yok" dedi.

Ali Çamlı: "Böyle bir vicdansızlığı yapanı Allah'a havale ediyorum"

Kulübü bu durumu getiren iki neden olduğunu ifade eden Ali Çamlı, "Kayserispor'un herhalde 5 sene 1 TL geliri olmayacak. Böyle bir vicdansızlığı yapanı Allah'a havale ediyorum, hesabını Allah'a verecek. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde futbol kulüpleri kurulduğundan beri hiç örneği olmayan bir durumu size aktarıyorum. Kayserispor'da şimdiye kadar başkanlık yapan herkesin alacağı vardır. Diğer kulüplerde de başkanlık yapanların da alacakları vardır. Eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Kayserispor'a verdim dediği paraları bankalara olan şahsi borçları için götürüp temlikini vermemiştir. Benim takıldığım yer burası, bunu kamuoyuna havale ediyorum. Bu kulüp ayakta duracaksa Kayseri şehrinin güzide insanları ve Kayseri şehrinde iş yapan firmaların sponsorlukları ile ayakta duracak. Hiç kimsenin parası yok ki getirip Kayserispor'a bağış olarak verelim. Sokak dedikoduları ile bu şehrin gözbebeği markasına yapılabilecek bütün yardımların önü kesilmiştir. İkinci sebebi de budur. Bunu burada anlatmaktan hiçbir sakınca görmüyorum. ya şehrimiz topyekün olacak ve bu takıma sahip çıkacak. Ali Çamlı kim ki Allah'ın aciz bir kulu. Kayserispor benden çok büyük. Ben Kayseri şehrinin sadece bir hizmetkarı olabilirim. Başka hiçbir anlamım olmaz. Kayserispor'un Kayseri için ne anlam ifade ettiğini bilen iyi ki büyüklerimiz var" ifadelerini kullandı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise, "Olağanüstü Genel Kurul demek, olağanüstü bir durumun hasıl olduğu anlamına geliyor. Buradan çıkan sonuç budur. Yoksa biz 6 ay önce bir genel kurul yaptık. Böyle bir atmosferde, niye böyle bir duruma gelindiğini tartışmak gerekiyor. Ali Çamlı başkanımız 2 tane farklı konudan bahsetti. Birincisi temlik konusu, ikincisi de sponsorlara uygulanan baskı konusuydu. Bunlar çok kıymetli konular. Eğer Kayserispor'u konuşacaksak ve Kayserispor'u ayakta tutacaksak, problemleri çözmek zorundayız. Gönül istedi şehrin kıymetli büyüklerimizle oturup, tartışalım. Burada bir siyaset yok. Ancak siyasetçilerin kendi iç dünyalarında tutkuları ve sevdaları var. Ben örneğin futbolu çok seven bir kardeşinizim. Futbol benim için çocukluğumdan beri bir tutku. Kayserispor'u da çok seviyorum. Sporu da çok seviyorum. Benim ilgi alanım budur. Herkes bir şeyleri konuşurken, dile getirirken, yazarken lütfen önce bilgi sahibi olsunlar, sonra fikir sahibi olsunlar sonra da yazsınlar, çizsinler. Bunda hiçbir problem yok. Ancak bilgi sahibi olmadan hiçbir şeyin sahibi olunmaz. Ali başkanımız diyor ki, '5 yıl gelirimiz yok'. Belki 5 sene önce gelirimiz yoktu. 5 senedir de gelirimiz yok. Bir kaynak üretmek gerekiyor. Bunun için de oturup, istişare etmemiz gerekiyor. Hepsi bu kadar. Birlikte oturacağız, istişare edeceğiz ve bu konuyu çözeceğiz. 'Kayserispor düşer' diye düşünen varsa, Kayserispor düşmez. Arabamızı satarız, evimizi satarız, feda ederiz. Ancak Kayserispor'u düşürmeyiz" şeklinde konuştu.

Baki Ersoy: "Berna başkanın yatıp, kalkıp dua etmesi gerekiyor"

Eski Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na seslenen Ersoy, "Berna başkanın yatıp, kalkıp dua etmesi gerekiyor. Ben olsam öyle yaparım. 'Bu takım lig de kalsın, gelir elde etsin, bende bu gelirden paramı alayım' diye. Niye temlik var zaten sana geliyor. Biz gelmesinde de bir beyis görmüyorum, yanlış anlaşılmasın. Biz diyoruz ki, 'Kulübe 2 TL geliyorsa, 1 TL sana gelsin, 1 TL kulübe gelsin' Bunun altyapısını yapalım. Oturalım, konuşalım. Kayserispor hepimizin sevdası. Burada emeği geçen tüm başkanlarımıza ben teşekkür ediyorum. Biz 'Berna başkan para vermedi' demiyoruz. Ancak 'Paranın alınma yöntemi doğru değil' diyoruz. Daha doğru bir zeminde oturup, konuşarak, 5 senelik bir plan yapalım. Ancak herkes bir şey söylediği için ve herkes de bir yere çektiği için arada da fitne kol gezdiği için bunu yapamıyoruz. Buradan Berna başkana sesleniyorum. Memduh başkanım, Berna başkanı lütfen davet edin, bizde olalım, olması gereken kişiler olsun. Bunu doğru bir şekilde yönetelim ve bu konuyu kapatalım" diye konuştu.

Memduh Büyükkılıç: "Sadece seçmek yetmek sahip çıkmak gerekir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Kayserispor Süper Lig'de ise bu şehir Süper Lig'dedir. Sanayisiyle, ticaretiyle, yönetimiyle Türkiye'de ve dünyada kendisinden söz ettiren yaklaşımıyla. O açından hepimizin sahiplenmesi, gücümüzün yettiği kadar destek vermesi gerektiğini buradan paylaşmak istiyorum. Seçilen yeni yönetim kuruluna başarılar diliyoruz. Sadece seçmek yetmek sahip çıkmak gerekir. Elinden tutmak gerekir" ifadelerini kullandı.

Yeniden başkan seçilmesi sonrası bir konuşma daha yapan Başkan Çamlı, "Verilen listeyle tekrardan bizi bu gemiyi yürütme noktasında biraz daha sabretmemi ve bu işi yapmamı istiyorlar. Onları kırmamak adına şehrimin ve benim sevdam Kayserispor'un da bir sıkıntıyla karşılaşmaması adına, yeniden burayı yönetecek bir yiğit çıksın ümidiyle bu göreve devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından olağanüstü genel kurul sona erdi. - KAYSERİ