Kayserispor İç Sahada 18 Maçta 8 Galibiyet

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç saha maçlarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynadığı 18 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 5 de mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, topladığı 45 puanla kümede kalmayı garantiledi. Sarı-kırmızılılar bu puanların 29'unu da taraftarı önünde aldı. Kayseri ekibi, özellikle ligin ikinci yarısında oynadığı 9 iç saha müsabakasında etkili bir performans ortaya koydu ve 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Bu sezonun ilk iç saha maçında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan, evindeki ilk galibiyetini ise Alanyaspor'u 2-0 yenerek yaşayan Kayserispor, sahasındaki son mücadelede Bodrumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kayserispor'un 2024-2025 sezonunda oynadığı iç saha maçları şöyle:

Kayserispor: 1 - Sivasspor: 2

Kayserispor: 2 - Eyüpspor: 2

Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 3

Kayserispor: 2 - Gaziantep FK: 2

Kayserispor: 0 - Adana Demirspor: 0

Kayserispor: 2 - Fenerbahçe: 6

Kayserispor: 2 - Alanyaspor: 0

Kayserispor: 1 - Galatasaray: 5

Kayserispor: 0 - Samsunspor: 1

Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0

Kayserispor: 3 - Konyaspor: 2

Kayserispor: 1 - Göztepe: 0

Kayserispor: 3 - Rams Başakşehir: 1

Kayserispor: 5 - Hatayspor: 0

Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0

Kayserispor: 1 - Ç. Rizespor: 0

Kayserispor: 3 - Antalyaspor: 1

Kayserispor: 1 - Bodrumspor: 1 - KAYSERİ