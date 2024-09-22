Kemer Golf Kulübü'nde The Golf Challenge Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Kemer Golf Kulübü'nde The Golf Challenge Turnuvası Düzenlendi

Kemer Golf Kulübü\'nde The Golf Challenge Turnuvası Düzenlendi

Kemer Golf Kulübü, 21-22 Eylül 2024'te uluslararası golf turnuvasına ev sahipliği yaptı.

22.09.2024 23:10
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21-22 Eylül 2024 tarihlerinde Kemer Golf Kulübü, The Golf Challenge by Dar Global turnuvasına ev sahipliği yaptı. Bu iki günlük etkinlik, Türkiye'de golf tutkunlarını bir araya getirerek uluslararası alanda ilgi gören bir turnuva olma yolunda önemli bir adım attı.

Turnuva boyunca katılımcılar, çevre dostu golf topları, tee'ler ve şapka klipslerİ gibi ürünler ile ödüllendirildi. Etkinliğin sonunda yapılan çekilişte kazanan bir kişi, 2025 yılında The Golf Challenge tarafından dünya çapında düzenlenecek turnuvaların finali olan Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek final turnuvasına katılma hakkı kazandı.

22 Eylül 2024 Pazar günü 18.00'da düzenlenen ödül töreninde turnuvanın kazanan oyuncularına ödülleri takdim edilirken aynı zamanda turnuvaya katılan tüm oyunculara özel çekilişle belirlenen The Golf Challenge'ın Abu Dhabi'deki dünya finali turnuvasına katılmaya hak kazanan oyuncu ise Kemer Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer oldu.

Turnuvanın dikkat çeken bir diğer bölümü ise, yatırımcılara yönelik düzenlenen özel golf workshopu oldu. Bu etkinlik sırasında, Dubai'de gayrimenkul yatırımı yapmayı planlayan katılımcılara küçük bir mini turnuva organize edildi. Sürdürülebilir malzemelerden yapılmış, el yapımı özel kupalar, bu mini turnuvada başarılı olan oyunculara verildi. Workshop, yatırımcıların golf becerilerini geliştirmeleri ve aynı zamanda Dubai'deki emlak piyasası hakkında bilgi edinmeleri için eşsiz bir fırsat sundu.

Turnuva Kazananları:

Men's A Kategorisi 1. Selim Gülmen

Men's B Kategorisi 2.Chul Syng Lee

Men's C Kategorisi 1.Orhan Çakırla

Men's Gross Kazananı Kerem Tanpolat

Ladies A Kategorisi 1.Canan Ayşe Ediboğlu

Ladies B kategorisi 1.Nurdan Apaydın

Ladies Gross Kazananı Canan Ayşe Ediboğlu

Men's Nearest To The Pin/ Youngmin Jung

Ladies Nearest To The Pin/ Joelle Benjenk

Men's Longest Drive/ Kerem Tanpolat

Ladies Longest Drive/ Nazlı Erdoğan

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kemer Golf Kulübü'nde The Golf Challenge Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

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