Kemer Golf Kulübü\'nde The Golf Challenge Turnuvası Düzenlendi

21-22 Eylül 2024 tarihlerinde Kemer Golf Kulübü, The Golf Challenge by Dar Global turnuvasına ev sahipliği yaptı. Bu iki günlük etkinlik, Türkiye'de golf tutkunlarını bir araya getirerek uluslararası alanda ilgi gören bir turnuva olma yolunda önemli bir adım attı.
Turnuva boyunca katılımcılar, çevre dostu golf topları, tee'ler ve şapka klipslerİ gibi ürünler ile ödüllendirildi. Etkinliğin sonunda yapılan çekilişte kazanan bir kişi, 2025 yılında The Golf Challenge tarafından dünya çapında düzenlenecek turnuvaların finali olan Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek final turnuvasına katılma hakkı kazandı.
22 Eylül 2024 Pazar günü 18.00'da düzenlenen ödül töreninde turnuvanın kazanan oyuncularına ödülleri takdim edilirken aynı zamanda turnuvaya katılan tüm oyunculara özel çekilişle belirlenen The Golf Challenge'ın Abu Dhabi'deki dünya finali turnuvasına katılmaya hak kazanan oyuncu ise Kemer Golf Kulübü Kaptanı Erdem Kıramer oldu.
Turnuvanın dikkat çeken bir diğer bölümü ise, yatırımcılara yönelik düzenlenen özel golf workshopu oldu. Bu etkinlik sırasında, Dubai'de gayrimenkul yatırımı yapmayı planlayan katılımcılara küçük bir mini turnuva organize edildi. Sürdürülebilir malzemelerden yapılmış, el yapımı özel kupalar, bu mini turnuvada başarılı olan oyunculara verildi. Workshop, yatırımcıların golf becerilerini geliştirmeleri ve aynı zamanda Dubai'deki emlak piyasası hakkında bilgi edinmeleri için eşsiz bir fırsat sundu.
Turnuva Kazananları:
Men's A Kategorisi 1. Selim Gülmen
Men's B Kategorisi 2.Chul Syng Lee
Men's C Kategorisi 1.Orhan Çakırla
Men's Gross Kazananı Kerem Tanpolat
Ladies A Kategorisi 1.Canan Ayşe Ediboğlu
Ladies B kategorisi 1.Nurdan Apaydın
Ladies Gross Kazananı Canan Ayşe Ediboğlu
Men's Nearest To The Pin/ Youngmin Jung
Ladies Nearest To The Pin/ Joelle Benjenk
Men's Longest Drive/ Kerem Tanpolat
Ladies Longest Drive/ Nazlı Erdoğan
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