Kerem Aktürkoğlu, Portekiz\'de Gündem Oldu

Spor

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında yankı uyandırdı

Efe ALDEMİR/ İSTANBUL,

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi. 1 gol ve 1 asist ile maça damgasını vuran Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında yerini aldı.

Yaz transfer döneminin son günlerinde Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu için Portekiz basınında yer alan haberler şu şekilde:

RECORD: "Aktürkoğlu'nun İzlanda'da galibiyet getiren muhteşem golü"

O JOGO: "Aktürkoğlu'nun asisti ve golü Türkiye'ye zafer kazandırdı"

A BOLA: "Gecenin en güzel anı Kerem'in ayaklarından geldi"

DESPORTO AO MINUTO: "Aktürkoğlu yeteneğiyle maça damga vurdu"