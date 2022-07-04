Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Şimşek, spora başlama hikayesini anlattı - Son Dakika
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Şimşek, spora başlama hikayesini anlattı

04.07.2022 13:09

GÖRÜNTÜ: 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek ile röportaj Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Şimşek, spora başlama hikayesini anlattı: "Ben spora futbolla başladım. Babamın güreş fotoğraflarını görünce bu branşa yöneldim" 661.

GÖRÜNTÜ:

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek ile röportaj Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Şimşek, spora başlama hikayesini anlattı:

"Ben spora futbolla başladım. Babamın güreş fotoğraflarını görünce bu branşa yöneldim"

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek, babasına verdiği altın kemer sözünü tuttuğunu söyledi.

Cengizhan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşe 15 yaşında babasının teşvikiyle başladığını anlattı.

Güreşe meraklı olan babasının, dedesi tarafından engellendiğini anlatan 26 yaşındaki Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Spor Yüksekokulu öğrencisi Şimşek, "Dedem, babamın güreşe gitmemesi için kispetini kesermiş" dedi.

Buna rağmen babasının güreşle ilgilendiğini, kendisinin de bundan etkilendiğini ifade eden Şimşek, "Ben spora futbolla başladım. Babamın güreş fotoğraflarını görünce bu branşa yöneldim. 28 kilo ile güreşe başladım. Minderde güreşe çıkarken hocalarım mayoma 'kilom tutsun' diye ağırlık atıyordu. Babam beni çok destekledi. Babama verdiğim sözümü tuttum." diye konuştu.

Kırkpınar'a inanarak geldiğini dile getiren Şimşek, kazandığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Er meydanına çıkınca usta-çırak ilişkisinin kalmadığını, herkesin çayırda hedefine yürüdüğünü söyleyen Şimşek, "Yüreğimle, cesaretimle yola çıktım. Altın kemerli başpehlivanları da yenince, bu kemeri alacağıma daha da inandım. 'Cengizhan bu kemeri alacaksın.' dedim. Allah'a çok şükür nasip oldu. Önemli olan bu onur veren kemeri taşıyabilmek. Bana hala hayal gibi geliyor, inanamıyorum. Hayalim kemerin ebedi sahibi olmak." şeklinde konuştu.

Rakiplerini, önden arkaya atarak yapılan "Supleks" oyunuyla yendiğini anımsatan Şimşek, yağlı güreşte çok görülmese de kendisinin bu tekniği sıklıkla kullandığını belirtti.

Final karşılaşmasında, kendisine güvendiği için heyecan olmadan çıktığını ifade eden Şimşek, "Rakibim ve arkadaşım Mustafa Taş'ı da nerede ne yapacağını bildiğim için, ona göre avladım." açıklamasını yaptı.

Bıyığıyla ilgili konuşan Şimşek, Kel Aliço gibi pek çok usta güreşçinin bıyığından etkilenerek bıraktığını kaydetti.

Yörük hayatını sürdürdüklerini, kendisinin köy çocuğu olduğunu ve yazları yaylaya gidip çadır kurduklarını anlatan son başpehlivan, sağlıklı beslenmesinin de başarısında katkısı olduğunu sözlerine ekledi.

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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek başpehlivan oldu
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Şimşek, spora başlama hikayesini anlattı - Son Dakika

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