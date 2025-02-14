KKTC'de Geleneksel Türk Okçuluğuna Yoğun İlgi - Son Dakika
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KKTC'de Geleneksel Türk Okçuluğuna Yoğun İlgi

KKTC\'de Geleneksel Türk Okçuluğuna Yoğun İlgi

KKTC'de Geleneksel Türk Okçuluğu'na olan ilgi hızla artıyor. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ve heyeti, KKTC'de okçuluğun gelişimi için bir dizi temaslarda bulundu ve eğitim programına katıldı.

14.02.2025 17:53  Güncelleme: 18:41
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KKTC'de Geleneksel Türk Okçuluğuna ilgi çığ gibi büyüyor

Ata sporu olan okçuluğun gelişimi ve yeni nesillere aktarılması için Federasyon Başkanı Toksöz ve yöneticiler, KKTC'de düzenlenen bir etkinlik öncesi bir dizi temaslarda bulunup, sonrasında Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitim Programına katıldılar.

Lefkoşa, - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Geleneksel Türk Okçuluğuna ilgi her geçen gün artıyor.

KKTC'de faaliyet gösteren "Mutlu Yarınlar Spor Derneği"nin daveti üzerine Lefkoşa'ya giden Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı (TGTOF) Cengiz Toksöz ve beraberindeki heyet, Ata sporu olan okçuluğun gelişimi ve yeni nesillere aktarılması için bir dizi temaslarda bulunup, sonrasında okçuluk eğitim programına katıldılar.

Başkan Toksöz'ün yanı sıra TGTOF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yiğit ve Zafer Metin Ataş ile Eğitim Kurulu Başkanı Ufuk Aslı KKTC'de ilk olarak Büyükelçiliği ziyaret ettiler. KKTC Türkiye Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in kabulünde okçuluğun geldiği nokta konuşuldu.

TGTOF Başkan ve yöneticilerinin ikinci durağı KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'i ziyaret etmek oldu.

Türkiye'den gelen misafirleri Meclis Şeref Salonu'nda kabul eden Öztürkler, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin sonunda Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler arasında hediye teatisi yapıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da TGTOF Başkan ve yöneticilerini makamında kabul edip Ata sporu olan okçuluğa gösterilen ilgi ve yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Gençlerimizin kendi kültürü ile geleceğe hazırlanmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Mutlu Yarınlar Spor Derneği Başkanı ve Üyelerini çalışmaları dolayısıyla kutlarken, Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu'na da başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Heyet daha sonra Yunus Emre Enstitüsü temsilciliğine giderek okçuluk eğitimi alan öğrenci ve sporcuları ziyaret edip Geleneksel Türk Okçuluğu Eğitim Programına katıldılar.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor KKTC'de Geleneksel Türk Okçuluğuna Yoğun İlgi - Son Dakika

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