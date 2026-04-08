Kocaelispor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor
08.04.2026 20:47
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray karşısında özgüven vurgusu yaptı.

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü Selçuk İnan, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Galatasaray ligin en güçlü takımı. Bu tür maçlarda Galatasaray hep favori olur ama biz kendi gücümüzün farkındayız, neleri yapabileceğimizi biliyoruz" dedi.

Kocaelispor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray'ın ligin en güçlü takımı olduğunu belirterek, "Bu tür maçlarda Galatasaray hep favori olur ama biz kendi gücümüzün farkındayız, neleri yapabileceğimizi biliyoruz. Nasıl bir oyun oynayacağımıza tabii çalışıyoruz; eksikler, artılar hepsini değerlendireceğiz, çıkıp orada mücadelemizi göstereceğiz. Oradaki maçlarda sadece mücadele etmiyorsunuz; iyi oynamanız lazım, iyi mücadele etmeniz lazım, aynı zamanda biraz da şanslı olmanız lazım. Çok büyük başarılar kazandığım, kaptanlığını yaptığım Galatasaray'da bile insanların beni bu yönde eleştirdiğine şahit oluyorum. Kötülük bulaşıcı; insanlar hep kötü şeyleri görmeye çalışıyorlar ama hayatımda hiç kötü olmadım. Ne bir rakibe saygısızlık yaptım ne maç sonrası olaylarda bir haberim oldu ne de bir etkim oldu. Çok üzüldüm Galatasaray maçından sonra yaşananlar için; ki benim dışımda gelişen olaylar. Başkanımızın demeci vardı ama yanlış anlaşıldığını söyledi. Taraftar liderimiz de olaydan haberdar olmadığını dile getirdi. Böyle bir ortamda benim, hele ki Galatasaray'da hayatının büyük bölümünü geçirmiş biri olarak, böyle bir şeyi istemem söz konusu bile olamaz" şeklinde konuştu.

İnan, özellikle özgüvenin düşük olduğu anlarda taraftarların oyunculara sahip çıkması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Oyuncuların özgüvenini kaybetmesi benim en son isteyeceğim şey. Futbol, en nihayetinde top ayağınızdayken yeteneklerinizi gösterdiğiniz kadardır. O top ayağınıza geldiğinde hayat durur ve bir şeyler yapmak istersiniz. Futbolun en güzel anı da gol atmaktır. Oyuncular bunu çok istiyor ama bazen düşüşler yaşanabiliyor. Tayfur özelinde konuşacak olursak performans düşebiliyor. Bizim amacımız bu özgüveni tekrar yukarı çekmek. Çok çalışıyoruz, onlar da çok çalışıyor ama bu tür pozisyonları değerlendirmek özgüven ve rahatlık istiyor. Onlar adına üzülüyorum çünkü çok net pozisyonları gole çeviremiyoruz. Oyuncular sizden, bizden, taraftardan daha üzgün. Taraftarların tepkisini anlıyorum çünkü kazanmak istiyorlar ama oyuncular herkesten daha fazla gol atmak istiyor. Oyuncular kötü performans gösterse bile oynatmak zorundayız. Tepki gösterildiğinde bir sonraki performansı da kaybediyorsunuz. Bu da bizim işimizi zorlaştırıyor. Aleksandar Jovanoviç sezonu kapattı. Botond Balogh belki son 1-2 maça yetişebilir. Haidara bu hafta antrenmanlara başlayacak; fiziksel durumu iyi olursa bizimle olacak. Bruno da takımla çalışmalara başlayacak. Muharrem'in yaklaşık 4 haftalık bir süreci var. Ahmet ve Tayfur'da küçük sıkıntılar var ama Galatasaray maçında bizimle olacaklarını düşünüyorum."

KOCAELİSPOR KULÜBÜ BAŞKANI RECEP DURUL'DAN GALATASARAY MAÇI AÇIKLAMASI

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul ise Galatasaray karşısında umutlu olduklarını söyleyerek, "Biz kendi evimizde biliyorsunuz iyi bir oyunla Galatasaray'ı yenmiştik. Yine çıkacağız; 90 dakika hep şunu söylüyorum: İyi ayaklar değil, pahalı ayaklar değil, takım oyunu her zaman maçı kazandırır. Çıkacağız, taraftarlarımızla birlikte orada yerimizi alacağız. En iyi şekilde camiamızı ve şehrimizi temsil edeceğiz. Bu futbolcular yine çıkacak, aslanlar gibi oynayacak; inşallah puan ve puanlarla birlikte dönmeyi umut ediyoruz. Biz Kocaelispor olarak her zaman çıkacağız, o onurlu duruşumuzu göstereceğiz. Biz gideceğiz, yerimizi alacağız ve oynayacağız. Tepki göstermeleri, hangi takım olursa olsun, bizim kendi doğrularımızdan vazgeçirmeyecektir. Bu ülkede her şeyden önce bir adalet var, bir hukuk var, bir güvenlik var. Biz hangi saha olursa olsun gideceğiz, maçımızı oynayacağız ve döneceğiz. Hiçbir takım yenilmek istemiyor. Her takım kazanmak istiyor. Biz de puan almak istiyoruz, onlar da istiyor. Hakemin kararları bazen tansiyonu değiştirebiliyor. Umarım adil bir maç olur, hakkaniyetli bir maç olur. Her iki taraf için de keyifli bir karşılaşma olur ve hak eden kazansın" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Kocaelispor, Selçuk İnan, Futbol, Spor, Son Dakika

