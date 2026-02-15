Kocaelispor, Gaziantep\'i 3-0 Mağlup Etti

STAT: Turka Araç Muayene Kocaeli

HAKEMLER: Fatih Tokail, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Haidara (Dk.85 Muharrem Cinan), Keita (Dk.80 Samet Yalçın), Show, Linetty, Agyei (Dk.72 Rivas), Petkovic (Dk.46 Serdar Dursun), Tayfur Bingöl (Dk.72 Darko Churlinov).

GAZİANTEP FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ, Sorescu (Dk.46 Rodrigues), Kozlowski, Ogün Özçiçek (Dk.58 Melih Kabasakal), Maxim (Dk. 78 Muhammet Akmelek), Lungoyi, Draguş (Dk.37 Gassama), Bayo.

GOLLER: Agyei (Dk. 36), Serdar Dursun (Dk. 76), Rivas (Dk. 81) (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Petkovic, Selçuk İnan (Teknik Direktör), Ahmet Oğuz, Haidara (Kocaelispor) - Tayip Talha Sanuç, Burak Yılmaz (Teknik Direktör), Kozlowski, Lungoyi, Muhammet Akmelek, Arda Kızıldağ (Gaziantep FK)

KIRMIZI KART: Nazım Sangare (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 22'nci haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübünü 3-0 mağlup etti. Hodri Meydan taraftar grubu, tribünde açtığı 'İyi ki doğdun Selçuk İnan. 41 kere maşallah' yazılı pankartla Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın doğum gününü kutladı.

2'nci dakikada hızlı gelişen Kocaelispor atağında Agyei'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Zafer Görgen kornere çeldi.

10'uncu dakikada Maxim'ın kullandığı serbest vuruşta Sorescu korner çizgisine inerek topu ceza sahasına ortaladı. Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda kaleci Gökhan Değirmenci topu kornere gönderdi.

20'nci dakikada Kocaelispor etkili geldi. Petkovic ile duvar pası yaparak savunma arkasına sarkan Tayfur Bingöl, şutunda kaleci sağına uzanarak topu çeldi. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak kornere çıktı.

36'ncı dakikada Kocaelispor önce geçti. Sol kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Tayfur Bingöl'ün pasıyla çizgiye inen Haidara'nın yerden ortasında Agyei topu kontrol etti. Agyei'nin ceza sahası içerinden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

47'nci dakikada defans arkasına gönderilen uzun topta Tayfur Bingöl, Nazım Sangare ile girdiği ikili mücadele sonucu yerde kaldı. Hakem Fatih Tokail, bariz gol şansını engellediğini değerlendirerek Sangare'yi kırmızı kart ile oyundan ihraç etti.

60'ıncı dakikada Kocaelispor'da sağ kanattan Keita'nın yerden pasında arka direkte Tayfur Bingöl topla buluştu. Bingöl'ün pasında Serdar Dursun'un şutu savunmadan döndü.

76'ncı dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Gaziantep savunmasının pasında topu kapan Rivas, meşin yuvarlağı Churlinov'a aktardı. Ceza sahası içinde Churlinov'un pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Dursun'un şutunda top ağları havalandırdı: 2-0.

81'inci dakikada Churlinov'un sol kanattan ortasında arka direkte Rivas sağ ayağı ile tamamlayarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

Müsabaka Kocaelispor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.