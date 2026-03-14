Kocaelispor, Konyaspor\'a 2-1 Mağlup

STAT: Turka Araç Muayene Kocaeli

HAKEMLER: Cihan Aydın, Murat Altan, Özcan Sultanoğlu

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Rivas, Tayfur Bingöl (Dk. 69 Linetty), Keita (Dk. 77 Balogh), Show, Agyei, Serdar Dursun, Churlinov (Dk. 77 Can Keleş)

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Nagalo, Arif Boşluk (Dk. 65 Blaz Kramer), Jevtovic, Berkan Kutlu, Deniz Türüç (Dk. 84 Muhamet Tunahan Taşçı), Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Morten Bjorlo), Olaigbe (Dk. 65 Enis Bardhi), Muleka

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Selçuk İnan (Teknik Direktör) (Kocaelispor)

GOLLER: Dk. 59 Serdar Dursun (Kocaelispor) - Dk. 86 Blaz Kramer, (P) Dk. 90+4 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)

SARI KARTLAR: Show, Keita, Ahmet Oğuz (Kocaelispor) - Bahadır Gügördü (TÜMOSAN Konyaspor)

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

2'nci dakikada Konyaspor'da Berkan Kutlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Gökhan Değirmenci sağına uzanarak kornere çeldi.

24'üncü dakikada Kocaelispor etkili geldi. Ahmet Oğuz'un sağ taraftan ortaladığı topa Tayfur Bingöl'ün gelişine yaptığı vuruşta kaleci Bahadır, sol direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

26'ncı dakikada Serdar Dursun'un pasında Agyei topla buluştu. Agyei'nin ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşta top sağ yan direk dibinden az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

59'uncu dakikada Smolcic'in savunma arkasına gönderdiği uzun pasta Nagalo kafa ile dokundu, seken top Serdar Dursun ile Uğurcan Yazgılı'nın önünde kaldı. Yazgılı ikili mücadelede yerde kalırken, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Serdar Dursun'un şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

74'üncü dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sol taraftan Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahası içerisine ortaladığı topa Muleka'nın kafa vuruşu üst kale direğine çarptı.

86'ncı dakikada Konyaspor eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta çizgiye inen Enis Bardhi'nin ceza sahasına ortasında, Blaz Kramer kafa vuruşuyla topu ağlarla gönderdi: 1-1.

90+1'inci dakikada Konyaspor'da ceza sahası içerisine ortalanan topu Bjorlo önüne almak isterken meşin yuvarlak Smolcic'in eline çarptı, karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

90+4'üncü dakikada Muleka'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

Müsabaka, TÜMOSAN Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

KOCAELİSPOR'DA GÖKHAN DEĞİRMENCİ 100'ÜNCÜ MAÇINA ÇIKTI

Seremoni öncesi Kocaelispor Başkanı Recep Durul, yeşil-siyahlı formayla 100'üncü maçına çıkan takım kaptanı deneyimli file bekçisi Gökhan Değirmenci'ye plaket ve bu maça özel hazırlanmış forma taktim etti. Durul ayrıca geçmiş yıllarda Körfez temsilcisinin kalesini koruyan eski kaleciler Erhan Arslan ve Dumitru Stangaciu'ya da plaket verdi.