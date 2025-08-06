Kocaelispor Trabzon Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Körfez ekibinde yorgunluğu bulunan Bruno Petkovic ve Rivas takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. İki oyuncu dışında tam kadro çalışan yeşil-siyahlılarda gözler Trabzon'a çevrildi. Takım kaptanlarından kaleci Gökhan Değirmenci ve yeni transferlerden takıma geçen hafta katılan Mateusz Wieteska antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın ve taraftara açık olan antrenmanı çok sayıda Kocaelisporlu da takip etti.

Değirmenci: "Özlemle beklediğimiz açılış haftasına geldik"

Sezon öncesi kampını değerlendiren deneyimli eldiven Gökhan Değirmenci, "Çok güzel bir sezon başı kampı geçirdik. Hem Topuk Yaylası'nda hem Kartepe'de hem takım olma yolunda hem taktiksel anlamda hem de güç, kuvvet anlamında çok verimli bir kamp geçirdiğimizi düşünüyorum. Herkesin özlemle beklediği, bizim de özlemle beklediğimiz sezonun açılış haftasına geldik. Şu anda da hocamız çalışmalarımızı Trabzonspor maçına göre planladı. O şekilde devam ediyoruz. İnşallah iyi geçirdiğimiz sezon başı kampının, ilk haftalardan başlayarak sezonda da bize yardımcı olacağını düşünüyorum" dedi.

"Kocaelispor ile farklı bir bağım var"

Kocaelispor ile özel bir bağı olduğu için başka takımların transfer tekliflerini reddettiğini belirten Gökhan Değirmenci, "Verdiğimiz sözü yerine getirebildiğimiz için çok mutluyum. Kocaelispor ile farklı bir bağım var. Tabii ki bunun karşılığında hepimiz ücretini de alıyoruz. Sadece sevgi değil, sevginin yanında bu kulüp bize her zaman karşılığını da veriyor. Sevgilerinden dolayı yönetimimize, camiamıza, taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Burada devam etme sebebim de burayla birlikte Süper Lig'e çıkmak benim hayalimdi. Tabii ki bunun keyfini ve coşkusunu yaşamak için hiçbir teklife olumlu yanıt vermedim. Burada devam ettiğim için çok mutlu olduğumu tekrar söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Kaleciler arasında güzel bir rekabet ve arkadaşlığımız var"

Takıma yeni katılan yerli ve yabancı iki kalecinin ardından oluşan ortamı ve rekabeti de değerlendiren deneyimli eldiven, "2 tane yeni kaleci arkadaşımız geldi; Jovanovic ve Serhat. Ahmet ile zaten geçen sezonlardan da birlikteydik. Güzel bir arkadaşlığımız var, onu söyleyebilirim. Kaleci departmanı olarak güzel bir rekabet içerisindeyiz. Hepimiz birbirimiz ve takımımız için en iyi performansımızı gösteriyoruz. Amacımız; oynayan kimse onun en iyi performansını vermesini sağlamak. Çok klasiktir ama böyle rekabetin olduğu yerde kazanan her zaman Kocaelispor olacaktır" diye konuştu.

"İçerde yeni gelenlere camianın ve taraftarın büyüklüğünü anlatıyoruz"

Geçen yıl ki kadrodan gidenler ve yeni gelenler sonrası genel takım ortamını da değerlendiren Gökhan Değirmenci, "Geçen sene çok güzel bir ortamımız vardı. Bu sene giden ve gelen arkadaşlarımız oldu. Gerçekten gelen arkadaşlarımız da çok uyumlu. Biz zaten geçen sene kalan oyuncular olarak içeride, yeni gelen arkadaşlarımıza bu camianın ve taraftarın büyüklüğünü, basınımızın çok güçlü olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Onlar da buraya gelmeden önce bazı araştırmalar yapıyorlar. Onlar da bunun farkında. Biz bu farkındalığı artırarak kulübümüze, camiamıza layık olmaya çalışacağız hep birlikte. Takım içerisinde güzel bir ortamımız var" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor maçında herkes istekli ve coşkulu oynayacak"

Trabzonspor karşılaşması öncesinde maça ve sahaya yansıtacakları takımla ilgili soruları da yanıtlayan Değirmenci, "Bütün şehrin, bütün camianın artık iple çektiği haftaya geldik. Trabzonspor maçıyla başlıyoruz. Tabii ki Trabzon deplasmanı her zaman zordur. Biz de orada elimizden gelen mücadeleyi göstererek sezon başı geçirdiğimiz kampın meyvelerini ilk maçtan inşallah alarak güzel başlangıç yapıp hem taraftarımızı hem şehrimizin mutlu edip dönmek istiyoruz. Nasıl bir takım göreceğiz? Herkes istekli, coşkulu, yeni sezonun verdiği ilk maçın heyecanıyla sahada olacak. Bütün gücüyle, kuvvetiyle, motivasyonuyla, konsantresiyle maçımızı oynayacağız" dedi.

"Trabzon deplasmanında bize ayrılan yeri dolduracaklarına eminim"

Taraftara da mesaj gönderin Kocaelispor Kaptanı, "Bugün antrenmana da geldikleri için onlara teşekkür etmek istiyorum. Sezon başlamadan önce bu enerjiyi bize hissettirecekler. Muhakkak yeni gelen arkadaşlarımızın da bunu göreceği için çok mutluyum. Trabzon deplasmanında da zaten bize verilen kontenjanı dolduracaklarından ve bizi orada çok iyi destekleyeceklerine eminim. 16 yıl sonra Süper Lig'e çıktık. En çok sizler üzüldünüz; buradaydınız çünkü. Her şeyi biliyorsunuz. Bundan sonrasının keyfini ve coşkusunu yaşamak da sizlere düşüyor" diye konuştu.

"Şehrin takımla birleşmesi ve birbirine dokunabilmesi çok önemli"

Sık sık dahil olduğu şehirle bütünleşme organizasyonlarıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Gökhan Değirmenci şu sözleri kaydetti:

"Bunun çok önemli ve güzel bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunun hani kurumsallıkla, bir üst lige çıkınca uzak durmayla alakası olmadığını düşünüyorum. Biz bir takımız. Geçen sene bunun çok güzel örnekleri oldu. Her giden oyuncunuz, ertesi gün geldiğinde takım içerisinde orada yaşadıklarını anlattı. Bu çok güzel bir şey. Bu sene de bunun devam etmesini diliyorum ve devam edeceğini de düşünüyorum zaten. Olması gerekenin bu olduğunu düşünüyorum. Şehrin, çocukların, insanların takımla birleşmesi, birbirine dokunabilmesi çok önemli."

Wieteska: "Süper Lig güçlü bir lig. İlk maçı bekliyoruz"

Antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mateusz Wieteska ise takıma gelişi, içerideki ortam ve Süper Lig ile ilgili olarak "Kocaelispor'a geldiğim için çok mutluyum. Burada iyi bir takım var. ve biz de iyi bir takım olduk. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Tabii ki ilk maçı bekliyoruz ve amacımız kazanmak. İyi bir takıma katıldım ama geleli 7 gün oldu. Daha iyi tanışmak için biraz daha süreye ihtiyacım var. Aramızdaki ilişkiyi daha da geliştireceğiz. Bildiğim kadarıyla Süper Lig güçlü bir lig. Zaten ben bunu burada oynamış ya da halihazırda oynayan arkadaşlarıma da sordum. Bu buraya gelmenin benim için iyi olacağını söylediler. Ben de ilk maçı bekliyorum" dedi.

" Galatasaray'a karşı bir maç oynadık. Ama şu an buradayım"

Galatasaray ile ilgili soruya, "Eski kulübümdeyken Galatasaray'a karşı bir maç oynadık. Herkes Galatasaray'ın büyük ve güçlü bir kulüp olduğunu biliyor. Biz de bir maç oynadık. Şu an buradayım ve yeni sezonla alakalı da şunları söyleyebilirim; bizim hedefimiz her maça iyi bir şekilde hazırlanıp kazanmaya çalışmak olacak. Artık bakıp göreceğiz" yanıtını verdi.

"Buraya neredeyse hazır olarak geldim."

Son hazırlık maçındaki performansını yorumlayan ve hazır geldiğini söyleyen Wieteska, "Sizin de söylediğiniz gibi ben o maçta maç boyunca süre aldım. Çünkü buraya neredeyse hazır gelmiştim. İtalya'da çalışmalarımıza 10 Temmuz'da başlamıştık. 10 Temmuz biraz geç gibi görünebilir ama İtalya'da sıkı çalışmalar yaptık, iyi çalıştık. Ben hazır olduğumu düşünüyorum. Zaten orada da 2 tane de hazırlık maçı oynamıştım. Buradaki maçla beraber 3 oldu. Yani evet kendimi gördüm. Daha iyi yapabileceğim şeyler de var. Artık sezon içerisinde maç maç ilerleyip daha iyi ne var onları göreceğim, takıma adapte olacağım" diye konuştu.

"İleriye dönük paslar atacağım, kafa vuruşum da iyi"

Takıma katkısını da nasıl sağlayacağını açıklayan Wieteska, "Aslında defansif ve ofansif olarak da kendimi iyi görüyorum. Yani defansif olarak tabii ki benim pozisyonumdan kaynaklı. Ofansif olarak da ileriye dönük iyi paslar atabildiğimi düşünüyorum ve aynı zamanda kafa vuruşum iyidir. Umarım bu şekilde takıma, gol atıp katkı sağlayabilirim. Tabii ki duran toplarda da bir forvet gibi olmayacağım ama duran toplarda orada olurum" ifadelerini kullandı.

"Burada yaşananları biliyorum. Sahada elimden geleni yapacağım"

Kocaelispor'un amatörden Süper Lig'e dönüş hikayesini ve camiada yaşananları bildiğini açıklayan Wieteska, "Kocaelispor'un hikayesini ve burada önemli şeyler yaşandığını biliyordum. Tabii ki bu benim için de önemli. Ben de sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım ama hedef her zaman benim için daha yüksek. Biz de bu hedef doğrultusunda çalışacağız. İnanılmaz taraftarımız var. Ben öncelikle hazırlık maçında gelip bizi destekledikleri için onlara da teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda aynı desteği Trabzonspor maçında vereceklerinden eminim. Biz de onlar için elimizden geleni yapacağız" sözlerini sarf etti.

"Buraya geldikten sonra Selçuk İnan'ın pozitif yönlerini gördüm"

Son olarak teknik direktör Selçuk İnan ile ilgili soruyu yanıtlayan yeni transfer, "Kocaelispor'a gelmeden önce hocayla zaten görüşmüştüm ve buraya geldikten sonra da onun pozitif yönlerini gördüm. Sürekli yani ve bizleri bireysel olarak her zaman geliştirmeye çalışıyor. Biz de bunlara uyuyoruz ve umarım iyi bir sezon geçirerek elimizden gelenin en iyisini yaparız" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ