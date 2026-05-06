Kocaelispor Zorlu Maça Hazırlanıyor

06.05.2026 01:37
Selçuk İnan, Kasımpaşa maçı için takımın motive olduğunu ve zorlukların farkında olduklarını belirtti.

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Kasımpaşa çok önemli kariyerli oyuncuları olan bir takım. Ligin son dönemecinde çok zorlu maçlara çıkıyoruz. Bu maçların ne kadar önemli ve zor olduğunun farkındayız. Kasımpaşa için final havasında geçecek bir maç. Biz hep rakipleri değerlendiriyoruz. Kendi içimizde de konuştuğumuz farklı şeyler var. Ben maç kazanmak istediğimizi oyuncularımla paylaşıyorum. Puan kazanmamız, maç kazanmamız lazım" dedi.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Kocaelispor, 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Yeşil-siyahlılar maçın hazırlıklarına Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer alan futbolcular, ısınma hareketleri yaparken diğer oyuncular ise düz koşu yaptı. Antrenman dar alanda 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve futbolculardan Serdar Dursun, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

SELÇUK İNAN: LİGİN SON DÖNEMECİNDE ÇOK ZORLU MAÇLARA ÇIKIYORUZ

Kasımpaşa'nın ligde kalma mücadelesine dikkat çeken Selçuk İnan, maçın kolay geçmeyeceğini belirterek, "Gençlerbirliği'nin de çok önemli bir kadrosu var. Özellikle ön tarafı çok güçlü oyunculardan kurulu bir takım. Sezonun genelinde her ne kadar istedikleri performansı gösteremeseler de yine de güçlü kadrosu var. Kasımpaşa çok önemli kariyerli oyuncuları olan bir takım. Ligin son dönemecinde çok zorlu maçlara çıkıyoruz. Bu maçların ne kadar önemli ve zor olduğunun farkındayız. Kasımpaşa için final havasında geçecek bir maç. Biz hep rakipleri değerlendiriyoruz. Kendi içimizde de konuştuğumuz farklı şeyler var. Ben maç kazanmak istediğimizi oyuncularımla paylaşıyorum. Puan kazanmamız, maç kazanmamız lazım. Bu şekilde onları motive etmeye çalışıyoruz. Zor bir deplasman, zor bir takıma karşı oynayacağız. Biz de bu tür maçları daha önce çok güzel oynadık, galip geldik, önemli oyunlar ortaya koyduk. Yine bunu tekrarlamamız lazım. Bu yönde çalışmalarımız bugünle beraber başlayacak. İnşallah oradan kazanarak dönmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

'TAKIMIN ETKİLENDİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Bir gazetecinin takımdaki finansal sıkıntıya ilişkin sorusunu yanıtlayan İnan, "Bu Türkiye'nin bir gerçeği, her zaman dile getirmiyorum ama insanların da birazcık da olsa bilgilendirilmesi gerekli. Evet sıkıntılarım var, sağ olsun Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanımız, kulüp başkanımız herkes çaba sarf ediyor. Ne kadar emek verdiklerini görüyorum ama oyuncular her zaman bu şekilde bakmayabilir. Onların da aileleri ve planları var. Buna rağmen takımın etkilendiğini düşünmüyorum. Sadece sıkıntılarımız olduğunu dile getiriyorum. Önümüzde bir hazırlık dönemi ve transfer dönemi olacak. Limitler açıklanacak. Bunların hepsini göze aldığınızda bu tür problemler yine karşımıza gelecek. Şehir olarak bunun altından kalkabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

SERDAR DURSUN: TEKLİFLER GELİYOR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Serdar Dursun'un takımdaki geleceği hakkında yaptığı açıklamada, "Kocaelispor'u ilk günden beri sevdim. Güzel bir camia, taraftarı olan bir camia kendimi buraya ait hissediyorum. Burayı gerçekten çok sevdim. Sözleşmem bitiyor. Performansıma bakarsak 7 gol, 1 asistle oynuyorum. Oynama süreme göre bayağı iyi. Forvet olarak pozisyona giremiyoruz ama oynadığımız maçlara göre iyi gidiyor. Bana da şu an teklifler geliyor doğal olarak. 3 hafta sonra serbest oyuncu oluyorum. Bakalım kulüp uzatmak isteyecek mi, istemeyecek mi? Ona göre bakacağız sezon sonuna. Doğal olarak yurt dışından takımlar arıyor beni durumun ne diye soruyorlar. Ben de şu an için bilmiyorum diyorum. 'Haziran gibi konuşuruz' şeklinde konuşuyoruz. Bakalım neler olacak" ifadelerini kullandı.

'KASIMPAŞA BİRAZ STRESLİ OLABİLİR'

Kaleyi bulan 10 şutunun 7'sini gole çevirdiğini belirten Serdar Dursun, iyi bir istatistik yakaladığını ifade ederek hedefinin milli takıma yükselmek ve kalan 3 maçta gol sayısını çift hanelere çıkarmak olduğunu söyledi. Kasımpaşa maçını da değerlendiren Dursun, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Kasımpaşa için önemli bir maç. 31 puanları var. Alttaki takımların 28 puanı var. Kasımpaşa'yı direkt ilgilendiren bir maç olacak. Bizim de 36 puanımız var. Hedefimiz bu maçta 39 yapmak. Kasımpaşa'nın teknik ekibi ve oyuncuları iyi bir kadroya sahip. Atmosfer olarak biraz daha rahat geçecek. Çünkü Kasımpaşa'nın çok güçlü bir taraftar desteği yok. Ondan dolayı Kasımpaşa biraz stresli olabilir, zor bir maç olabilir. Onlar da maça kazanmak için çıkacak. Biz de aynı şekilde. Bence keyifli bir maç olacak. Bol gollü, keyifli bir maç olacağını düşünüyorum"

Kaynak: DHA

