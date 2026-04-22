Konyaspor, Fenerbahçe'yi Penaltıyla Yendi

22.04.2026 00:29
TÜMOSAN Konyaspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi penaltı ile 1-0 mağlup etti.

Hasan DÖNMEZ/KONYA,

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Ozan Ergün, Murat Altan, Mustafa Savranlar

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı (Dk.91 Andzouana), Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu (Dk.98 Svendsen), Marko Jevtovic, Deniz Türüç (Dk.106 Bazoer), Diogo Gonçalves (Dk.75 Bjorlo), Enis Bardhi (Dk.75 Olaigbe), Jackson Muleka (Dk.64 Kramer)

FENERBAHÇE: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan (Dk.78 Archibald Brown), Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, İsmail Yüksek (Dk.55 Fred), Anthony Musaba (Dk.106 Mert Müldür), Kerem Aktürkoğlu (Dk.88 Oğuz Aydın), Sidiki Cherif (Dk.55 Talisca)

GOL: Dk.120+2 (P) Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor)

SARI KARTLAR: Deniz Türüç, Bahadır Güngördü, Adil Demirbağ, Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor) Guendouzi, Semedo (Fenerbahçe)

TÜMOSAN Konyaspor, Türkiye Kupası çeyrek final maçında konuk ettiği Fenerbahçe'yi ikinci uzatma devresinde bulduğu penaltı golüyle 1-0 yendi ve yarı finale yükseldi.

6'ncı dakikada Levent'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, Skriniar'ın kafa vuruşu kaleci Bahadır'da kaldı.

37'nci dakikada Enis Bardhi'nin ceza alanı dışından şutunu kaleci Ederson çift yumrukla uzaklaştırdı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

61'inci dakikada Levent'in sol çaprazdan ceza alanına ortasında topa gelişine vuran Talisca'nın şutu yandan auta çıktı.

67'nci dakikada Kante'nin ara pasıyla ceza alanı yayı üzerinde topla buluşan Talisca'nın şutu kaleci Bahadır'da kaldı.

70'inci dakikada Semedo'nun ceza alanı sağ tarafından içeriye ortasında Skriniar'dan seken top Kerem'de kaldı. Kerem'in şutu üstten auta çıktı.

90+1'inci dakikada orta alanda kaptığı topla ceza alanı ön çizgisine kadar ilerleyen Fred'in şutu kalecide kaldı.

Normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmada uzatma bölümüne geçildi.

96'ncı dakikada Guendouzi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Talisca'nın şutu az farkla auta gitti.

97'nci dakikada Guendouzi'nin pasıyla topla buluşan Brown'ın ceza alanı içerisinden şutunu kaleci Bahadır kornere çeldi.

İlk uzatma devresi sona erdi.

116'ncı dakikada ceza alanı sağ tarafından Svendsen'in ortasında Ederson'un uzaklaştırdığı top Kramer'in önüne düştü. Kramer, Semedo'nun müdahalesiyle yerde kaldı.

120'nci dakikada VAR tavsiyesi üzerine hakem Ozan Ergün, Kramer'in yerde kaldığı pozisyonu izledi. Hakem pozisyonu inceledikten sonra penaltı kararı verdi.

120+2'nci dakikada topun başına geçen Jevtovic, penaltı atışında topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Maçı 1-0 kazanan TÜMOSAN Konyaspor, yarı finale yükseldi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
