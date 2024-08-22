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Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı: Zor bir maç bizi bekliyor

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, - Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, "Kamuoyunda kolay bir maç gibi gözükse de çok zor bir maç bizi bekliyor. Bodrum'un iki yenilgi alması işi kolaylaştırmıyor, tam tersi çok zor bir maça çıkacağımızı gayet iyi biliyoruz" dedi.

Konyaspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü Bodrum FK'ya konuk olacak. Yeşil-beyazlı ekip teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Zor bir maçın kendilerini beklediğini belirten teknik direktör Ali Çamdalı, "Kamuoyunda kolay bir maç gibi gözükse de çok zor bir maç bizi bekliyor. Bodrum'un iki yenilgi alması işi kolaylaştırmıyor, tam tersi çok zor bir maça çıkacağımızı gayet iyi biliyoruz. Analiz ederken de bunu net bir şekilde fark ettik. Özellikle son oynan Eyüpspor-Bodrum FK maçında skora aldanmamak lazım, öyle bir oyun yoktu sahada. İyi yaptıkları şeyler var. Geçmişten gelen oyuncu grubu var. İsmet Hocayla birlikte beraber oynamayı bilen bir alışkanlıkları var. İçeride galip gelmeye çalışacaklar. Zor bir maç bizi bekliyor. Ancak en iyi şekilde futbolcu arkadaşlarımızla birlikte maça hazırlanıyoruz. Analizleri yapıyor, ona göre antrenman formatını düzenliyoruz. Umarım istediğimiz sonucu alırız. Galatasaray maçında kaybettiğimiz puanları orada telafi etmek istiyoruz"" şeklinde konuştu.

YUSUF ERDOĞAN: İŞİMİZİ ŞANSA BIRAKMADAN İYİ ÇALIŞTIK

Konyaspor'un kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan ise, "Ligin yeni ekiplerinden biriyle karşılaşacağız. Böyle takımlar her zaman sürpriz yapabilir. O yüzden işimizin ciddiyetinin farkındayız. Biz de Süper Lig'in en önemli ve hem de en eski kulüplerinden biriyiz. İşimizi şansa bırakmadan iyi çalıştık. Maça iyi hazırlandık. İlk 2 haftada Kasımpaşa'da geri döndük, Galatasaray maçında da hem oyunumuz hem de mücadelemiz, analizlere bakıldığında olumlu şeyler vardı. Bodrum maçını en iyi şekilde atlatıp, içeride Kayserispor maçını da kazanarak milli araya 6 puanla girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.