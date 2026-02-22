Kritik bir galibiyet daha! Beşiktaş, Göztepe'ye gol oldu yağdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kritik bir galibiyet daha! Beşiktaş, Göztepe'ye gol oldu yağdı

Kritik bir galibiyet daha! Beşiktaş, Göztepe\'ye gol oldu yağdı
22.02.2026 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, puanını 43'e çıkararak rakibini sıralamada geride bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 4-0'lık skorla kazandı.

ORKUN'UN FRİKİĞİ DİREKTEN DÖNDÜ

8. dakikada ceza yayının solundan kullanılan frikikte Orkun Kökçü'nün barajın altından vuruşunda top, önce savunmaya daha sonra yan direğe çarparak kornere çıktı.

NDIDI BEŞİKTAŞ'I ÖNE GEÇİRDİ

9. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sol kanattan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornere ön direkte iyi yükselen Ndidi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Kritik bir galibiyet daha! Beşiktaş, Göztepe'ye gol oldu yağdı

LIS'TEN SON ANDA MÜDAHALE

Beşiktaş, 11. dakikada net pozisyondan yararlanamadı. Olaitan'ın pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Cerny'nin içe kat edip yerden şutunda kaleci Lis, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

MURILLO'DAN HARİKA BİR ŞUT VE GOL

36. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Asllani'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önüne alan sağ bek Murillo'nun sert şutunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak filelere gitti.

Kritik bir galibiyet daha! Beşiktaş, Göztepe'ye gol oldu yağdı

BEŞİKTAŞ FARKI ÜÇE ÇIKARDI

59. dakikada Beşiktaş farkı üçe çıkardı. Orkun'un pasında sol kanattan topu sürerek ceza sahasına giren Olaitan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hafif bir dokunuşla topu ağlarla buluşturdu.

BİR ŞAHANE GOL DE OH'TAN

Beşiktaş, 74. dakikada şahane bir golle skoru 4-0'a getirdi. Cerny'nin pasında topu alan Oh, ceza sahasının sağ çaprazından sert bir şutla topu ağlara gönderdi.

Kritik bir galibiyet daha! Beşiktaş, Göztepe'ye gol oldu yağdı

KARA KARTAL SIRALAMADA GÖZTEPE'Yİ ALTINA ALDI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 43'e yükselten Beşiktaş, Göztepe'yi geçerek dördüncü sıraya yükseldi. İzmir ekibi Göztepe ise 41 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Göztepe, sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kritik bir galibiyet daha! Beşiktaş, Göztepe'ye gol oldu yağdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Tamer Akbay Tamer Akbay:
    Fenerbahçe den başka hiçbir büyük takıma zorluk çıkartmıyor Göztepe. Bir zamanlar Gençlerbirliği canımıza okuyordu. şimdi Göztepe den çekiyoruz. Fenerbehçe maçlarına ölüm kalım savaşı gibi bakıyor adamlar 12 11 Yanıtla
  • PeterPan NeverLand PeterPan NeverLand:
    Güzel güzel.. Beşiktaş ve Trabzon her maçını kazansın valla sonuçta ikisinin de gs ile maçı var, hedeflerinin devam etmesi lazım ki Fenerim şampiyon olsun.. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti
Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu

22:42
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
22:35
İşte Meksika’dan ilk görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
22:08
Meksika’da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı ABD’li turistler havalimanında rehin alındı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı
21:01
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor
ABD ve İran bir kez daha masaya oturuyor
20:37
Litresi sadece 25 TL Anadolu’nun ’kolası’ için Ramazan’da uzun kuyruklar oluşuyor
Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor
20:21
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim
20:19
Kavak Yelleri’nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım
Kavak Yelleri'nin senaristinden yıllar sonra itiraf: Midem bulanınca diziyi bıraktım
19:36
İstanbul’da 2025’te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
18:49
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
Pakistan İçişleri Bakanı Chaudhry: Pakistan 7 farklı hedefi vurdu, en az 70 terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 22:53:13. #7.11#
SON DAKİKA: Kritik bir galibiyet daha! Beşiktaş, Göztepe'ye gol oldu yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.