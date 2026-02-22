Kritik bir galibiyet daha! Beşiktaş, Göztepe\'ye gol oldu yağdı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 4-0'lık skorla kazandı.
8. dakikada ceza yayının solundan kullanılan frikikte Orkun Kökçü'nün barajın altından vuruşunda top, önce savunmaya daha sonra yan direğe çarparak kornere çıktı.
9. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sol kanattan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornere ön direkte iyi yükselen Ndidi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Beşiktaş, 11. dakikada net pozisyondan yararlanamadı. Olaitan'ın pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Cerny'nin içe kat edip yerden şutunda kaleci Lis, son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
36. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Asllani'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topu önüne alan sağ bek Murillo'nun sert şutunda meşin yuvarlak, üst direğe çarparak filelere gitti.
59. dakikada Beşiktaş farkı üçe çıkardı. Orkun'un pasında sol kanattan topu sürerek ceza sahasına giren Olaitan kaleciyle karşı karşıya pozisyonda hafif bir dokunuşla topu ağlarla buluşturdu.
Beşiktaş, 74. dakikada şahane bir golle skoru 4-0'a getirdi. Cerny'nin pasında topu alan Oh, ceza sahasının sağ çaprazından sert bir şutla topu ağlara gönderdi.
Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 43'e yükselten Beşiktaş, Göztepe'yi geçerek dördüncü sıraya yükseldi. İzmir ekibi Göztepe ise 41 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Göztepe, sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek.
