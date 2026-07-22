Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem - Son Dakika
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Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem

22.07.2026 10:24
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Türkiye'de futbolu sarsan bahis skandalında kritik bir aşamaya gelindi. Yaklaşık 19 bin kişinin yer aldığı liste TFF'ye iletildi. Bahis oynadığı tespit edilen başkan ve yöneticilerin bağlı olduğu kulüpler için küme düşme, puan silme ve şampiyonluk kupasının geri alınması gibi ağır yaptırımlar gündemde.

Türkiye'de futbolu sarsan bahis skandalında kritik bir aşamaya gelindi. Yaklaşık 19 bin kişinin yer aldığı liste TFF'ye iletildi. Bahis oynadığı tespit edilen başkan ve yöneticiler için ağır yaptırımlar gündemde: Kulüpler küme düşürülebilir, puan silinebilir ve şampiyonluk kupası geri alınabilir.

BAHİS SORUŞTURMASININ EN KRİTİK NOKTASI

Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum'un köşe yazısına göre; TFF'nin bahis soruşturması Ekim 2025'te hakemlerle başlamış, ardından futbolcular, teknik adamlar, menajerler ve diğer paydaşları kapsayacak şekilde genişlemişti. Süreç şimdi en kritik noktaya ulaştı.

BAHİS OYNAYAN İSİMLER TFF'YE BİLDİRİLDİ

TFF, 4 Mayıs 2026 tarihinde son beş yılda profesyonel liglerde görev alan yaklaşık 14 bin başkan ve yöneticinin isim listesini (TC kimlik numaralarıyla) Spor Toto Teşkilatı'na göndermişti. Yapılan incelemeler sonucunda bahis oynama ihlali tespit edilen isimler TFF'ye bildirildi.

6 PERSONEL ÖZEL OLARAK GÖREVLENDİRİLDİ

TFF'de hukuk departmanından 4, bilgi işlemden 2 personelin özel olarak görevlendirildiği çalışma, sızıntı riskine karşı büyük hassasiyetle yürütülüyor. Çalışmaların Ağustos ayının ilk haftasında tamamlanması bekleniyor. Yetkililer, bahis oynayan yöneticilerin görevde olduğu dönemi, kendi kulüplerinin maçlarına oynanıp oynanmadığını ve diğer branşlardaki bahisleri tek tek inceleyecek. Hukuk birimi, inceleme bitene kadar TFF Başkanı ve yönetimine detay vermeyecek.

Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem

CEZALAR NE OLACAK?

İnceleme tamamlandıktan sonra, görev döneminde bahis oynadığı belirlenen başkan ve yöneticiler, Futbol Disiplin Talimatı (FDT) 57. madde kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek. Beş yıl önce görevden ayrılmış olsalar bile disiplin yaptırımı uygulanacak.

KÜME DÜŞME VE 12 PUAN SİLME CEZASI GÜNDEME GELEBİLİR

En kritik ihlal ise kendi kulüplerinin maçlarına bahis oynamak (rakibin kazanması veya alt/üst oynamak). Bu kişiler ayrıca FDT 56. madde kapsamında "Şike ve Teşvik Primi" (müsabaka sonucunu etkileme) suçlamasıyla da sevk edilecek. Bu tespit, kulüpleri de ağır cezalarla karşı karşıya bırakacak. Eylemin ağırlığına göre küme düşme veya en az 12 puan silme cezası gündeme gelebilir.

Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem

KUPANIN GERİ ALINMA TEHLİKESİ

Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi 4. fıkrası gereği, olay üzerinden beş yıl geçmiş ve lig tescil edilmiş olsa bile geçmiş tescilin iptali mümkün. Böylece şampiyonluk kupasının geri alınması gibi senaryolar da devreye girebilir.

1.5 MİLYON DOLARLIK BAHİS İDDİASI

Bahis operasyonları sırasında ortaya atılan, ismi açıklanmayan bir Süper Lig kulüp başkanının 1-1,5 milyon dolar bahis oynadığı iddiası da bu incelemeyle netleşecek. İddiaya göre önemli bir kulübün başkanı olan bu ismin yanı sıra, mevcut TFF yönetiminde geçmiş yıllarda bahis oynamış 1-2 isim olduğu da konuşuluyor. Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçtiğimiz günlerdeki operasyonda gözaltına aldığı 19 yönetici de TFF tarafından PFDK'ya sevk edilecek. Bu sevkler, diğer yöneticilerle aynı süreçte yapılacak.

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Son Dakika Spor Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Apple User Apple User:
    şike yapanlar gitti desene 3 0 Yanıtla
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