Kürekçi Halil Kaan Olimpiyat Vizyonunda

Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu: Hedefim olimpiyat
19 yaşında, Avrupa ve dünya şampiyonu
Sporla tanışması bir tesadüf
'Hedefim olimpiyat'
Avrupa'da 30 salise ile kaybetti, dünyada altın madalya kazandı
'Kazanmak saniyelerle, hatta saliselerle ölçülüyor'
'Diğer ülkelerde daha popüler bir spor'
'Farklı ülkelerden sporcu arkadaşlarım var'
'Türkiye'de kürek yükselişte'
'Başarımın sırrı disiplin'
SÜPER LİG
19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe
GALATASARAY
-Günü izinli geçirecek olan sarı-kırmızılı takım, yarın saat 19.00'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertli ekip, Feyenoord maçının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
10.00 - 14.00 Siyah-beyazlılar, St. Patricks maçının hazırlıklarına yapacağı çift antrenmanla başlayacak.
1'İNCİ LİG
16.30 Bandırmaspor - Sakaryaspor
21.30 Bodrum FK - Pendikspor
21.30 Çorum FK - Amed SK
HAZIRLIK MAÇLARI
20.00 Kayserispor - Erciyes 38 FSK
GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. OSMAN AŞKIN BAK
11.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Down Sendromlular Spor Oyunları'nı takip edecek. (Güngören Spor Kompleksi)
