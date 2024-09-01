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Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu'nun (SAMKON) ortaklaşa düzenlediği Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Çorum etabı tamamlandı.

Samsun'dan start alan "Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'na 18 farklı ülkeden (Türkiye, Belçika, Almanya, Japonya, İran, Eritre, Kazakistan, İsviçre, Filipinler, Fransa, Hollanda, Ukrayna, Avustralya, Brezilya, Büyük Britanya, Portekiz, İspanya ve Venezuela) 8 takımla 115 profesyonel sporcunun pedal çevirdiği ilk turda bisikletçiler Samsun- Yakakent etabında 151,1 km yol gittiler. Turun ikinci etabında ise Havza- Amasya arasında 133, 7 km pedal çevrildi. 1 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde Amasya'dan start alan üçüncü etap turunda ise bisikletçiler 163,6 km pedal çevirerek Çorum Valiliği önünde hazırlanan finiş noktasında yarışı tamamladı.

Çorum etabını Bike Aid takımından Oliver Mattheis birinci olarak tamamlarken, Team Flanders Region takımından Jarno Bellens ikinci, üçüncülük kürsüsüne ise yine Bike Aid takımından Dorn Vinzent çıktı. Ayrıca üçüncü etap esnasında belirlenen kapıları zamanında tamamlayan bisikletçilerden Team Flanders Region takımından Rutger Wouters sarı yeleğin sahibi olurken, Bile Aid takımından Oliver Mattheis yeşil yelek, Vino Sko Team takımından Daniil Pronsky isimli sporcu kırmızı yelek, yine Vino Sko Team takımından Vladimir Koltunov isimli sporcu ise beyaz yeleği kazandı.

Yarış sonunda Kadeş Meydanı'nda düzenlenen ödül törenine Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı, Bisiklet Federasyonu Organize Kurul Başkanı Şevket Şimşek ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkan Yardımcısı Erol Türkoğlu katıldı. Törende dereceye giren sporculara ödülleri Vali Zülkif Dağlı ve protokol üyeleri tarafından verildi. Sporcuların ödüllerinin verilmesinin ardından SAMKON Genel Başkanı Hasan Kaya Aşcı tarafından Vali Zülkif Dağlı'ya, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'a, bisiklet sporuna verdikleri destekten dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Geçen yıl Samsun'da ilkini organize ettikleri Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun bu yıl ikincisinin yapıldığını dile getiren Vali Zülkif Dağlı, "Güzel bir günde turnuvanın Çorum etabını icra ettik. Sporcularımız 600 kilometrelik etabın bunsan sonraki 143 kilometresini Çankırı- Ankara etabını tamamlamak üzere yola çıkacaklar. Çok zorlu bir etap. 118 sporcumuz var. Tüm sporcularımızı kutluyoruz. Kurtuluş yolu çok önemli. Samsun'dan 19 Mayıs'tan başlayan bu etap yıllar itibariyle gelenekselleşerek devam edecek. Turnuvanın düzenlenmesinde katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun dördüncü ve son etabı yarın Çankırı'dan start alıp Ankara'da sona erecek. - ÇORUM